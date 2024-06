México detectó a casi 1,4 millones de migrantes irregulares entre enero y mayo de 2024

Las autoridades mexicanas detectaron a casi 1,4 millones de “personas en situación migratoria irregular” entre enero y mayo de 2024, quienes provienen de 77 países de los cinco continentes, informó este domingo el Instituto Nacional de Migración (INM).



En un comunicado, la institución detalló que, de acuerdo con los procesos migratorios, de los 1.393,683 millones de personas extranjeras que viajaban por el país en condición irregular en los primeros cinco meses del año, 738.270 hombres adultos transitaban solos, mientras que 362.979 eran mujeres adultas no acompañadas.



“Por separado se ubicó a 154.291 adultos que viajaban en núcleos familiares acompañados por 135.151 menores; mientras que menores no acompañados fueron identificados 2.992”, precisó el INM.



El principal país de origen de los migrantes es Venezuela, con 377.401 registrados, le siguen Guatemala (209.540), Honduras (144.499), Ecuador (136.699), Haití (107.432), Colombia (70.371), El Salvador (52.636), Nicaragua (45.364), Perú (10.464) y Cuba (27.404).



Además de Senegal (20.847), Guinea (19.922), República Dominicana (16.228), China (13.780), Brasil (11.058), Mauritania (9.757), India (8.914), y Angola (7.037), entre otros.



Asimismo, precisó que los menores no acompañados eran originarios de Venezuela, Guatemala, Honduras, Ecuador, El Salvador, Colombia, Haití y Nicaragua.

AMLO niega desbordamiento del flujo migratorio

Apenas esta semana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que haya un desbordamiento del flujo migratorio en el país, tras el endurecimiento de las medidas antiinmigrantes del Gobierno de Estados Unidos y la orden ejecutiva del presidente Joe Biden, que restringe las solicitudes de asilo y agiliza las deportaciones.



La migración irregular interceptada por México se ha triplicado en el primer trimestre del año hasta casi 360.000 personas en medio de crecientes operativos, aunque el Gobierno afirma que el flujo migratorio ha disminuido.

EFE