Gobierno mexicano critica a YouTube por cerrar el canal donde se transmiten las conferencias de AMLO

El portavoz de la Presidencia de México, Jesús Ramírez Cuevas, ha denunciado este miércoles la suspensión "sin justificación aparente" de la cuenta de YouTube en la que el gobierno retransmite en directo las habituales conferencias de prensa del mandatario, Andrés Manuel López Obrador.

Ramírez Cuevas ha hecho un llamado a la plataforma de contenido audiovisual para que respete a las cuentas oficiales después de que la rueda de prensa de AMLO no se haya podido retransmitir por el canal del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales de México (Cepropie).

"Sin justificación aparente, YouTube ha suspendido la cuenta de Cepropie (...). Demandamos a la plataforma respetar las cuentas oficiales para transmitir las conferencias del presidente López Obrador, el Gobierno y la Cepropie", ha señalado Ramírez Cuevas en su perfil oficial de Twitter.

El presidente mexicano acostumbra a comparecer desde temprano ante los medios de comunicación para abordar a lo largo de una extensa conferencia de prensa, conocida popularmente como 'Mañanera', un gran abanico de temas relativos a la actualidad del país latinoamericano.

Ramírez Cuevas había señalado que Cepropie era pública y gratuita y de uso libre. Por lo cual, advirtió a YouTube “que nadie puede reclamar derechos sobre esas imágenes; sería un fraude y bajar la señal por un reclamo ilegitimo es un acto de censura”.

Considerado persona no grata

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, agradeció la semana pasada que una comisión del Congreso de Perú lo declarara "persona non grata" y reiteró que ese nombramiento es un “orgullo” para él.

“Muchas gracias, muchas gracias por declararme 'persona non grata' porque me sentiría yo mal si esos legisladores y la señora que detenta el poder (Dina Boluarte) me entregaran una condecoración o me aplaudieran. A lo mejor me produciría vergüenza, me sentiría muy mal”, aseveró el mandatario durante su rueda de prensa matutina.

El gobernante mexicano respondió así a la decisión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano que aprobó el lunes una moción de rechazo a las declaraciones de López Obrador sobre asuntos internos de Perú y planteó al pleno del Legislativo que lo declare "persona non grata" en el país andino.

La moción recibió 11 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones de los integrantes del grupo de trabajo legislativo, quienes rechazaron las “inaceptables declaraciones” del jefe del Ejecutivo mexicano, quien hace unos días llamó “usurpadora” a Boluarte.

(Con información de Europa Press)