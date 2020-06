México: investigan el asesinato de un hombre por no usar tapabocas para evitar contagios de COVID-19

Giovanni López, de 30 años, murió a inicios de mayo en la localidad de Ixtlahuacán. | Fuente: AFP | Referencial

Las autoridades de Jalisco, México,investigan el caso de un hombre que murió tras ser detenido en una operación policial por supuestamente no utilizar tapabocas para evitar contagios de COVID-19.

Giovanni López, de 30 años, murió a inicios de mayo en la localidad de Ixtlahuacán, aunque sus familiares recién denunciaron el episodio esta semana y el miércoles la Fiscalía dio detalles de la investigación a la prensa.

Christian López, hermano del fallecido, aseguró al medio LatinUs que el pasado 4 de mayo policías de la zona "llegaron a hacer una redada de levantar (detener) gente que no trajera cubrebocas".

"A mi hermano lo agarraron como diez policías, a mí también pero yo me alcancé a zafar y a él lo estaban golpeando, torturando, ahorcando ahí", dijo el testigo, quien grabó un video del arresto que ha sido compartido en redes sociales.

En la grabación se escucha a una mujer decir: "no lo pueden subir (a la patrulla) porque no está haciendo nada. ¿Porque no trae cubrebocas?".

La familia denunció que el alcalde local, Eduardo Cervantes, les ofreció 200 000 pesos (unos 9 000 dólares) por no difundir el video, lo que éste negó.

La Fiscalía local dijo que investiga el suceso, aunque señaló que hasta el momento no consta en los informes de la policía que "el motivo de la detención esté relacionada con el uso de cubrebocas".

No obstante, informó que indaga a policías de Ixtlahuacán que podrían estar involucrados en otros posibles actos de abuso de autoridad.

"Si los policías municipales son culpables de cometer un exceso en el uso de la fuerza, serán castigados con todo el peso de la ley", advirtió por su parte el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

México, de 120 millones de personas, registra 101 238 casos confirmados de coronavirus y 11.729 defunciones, en momentos en que el gobierno dispuso la reactivación de la economía.

AFP