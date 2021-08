Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México. | Fuente: Presidencia de México

El Instituto Nacional Electoral (INE) de México denunció las "mentiras" que vierte en su contra el oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del presidente Andrés Manuel López Obrador, con motivo de la consulta popular de este domingo sobre enjuiciar a los expresidentes del país.



"Me llama la atención que una y otra vez vemos mentiras y mentiras que buscan desinformar. Las mentiras a otro lado, no en un contexto democrático. Apostemos a que la jornada sea un éxito, no la dinamitemos", expresó el presidente del INE, Lorenzo Córdova, tras votar en un colegio electoral de Ciudad de México.

El presidente López Obrador y Morena han acusado al INE de boicotear la consulta, porque solo se abrió un tercio de las mesas que hubo en los comicios intermedias de junio y por no difundirla suficiente.

"Es culpa de ellos"

"No pudimos poner más casillas como queríamos porque nos lo impidieron al no entregarnos más recursos", respondió Córdova, quien recordó que el Congreso negó al instituto más presupuesto para la consulta.

También subrayó que la ley de consultas populares aprobada por los legisladores no prevé la instalación de casillas especiales, que permiten votar a los ciudadanos que no se encuentran en su municipio.

Varios carteles de "se busca" con la imagen del expresidente mexicano Vicente Fox, durante una manifestación de activistas a las afueras del INE en apoyo a la consulta popular. | Fuente: EFE

"Es culpa de ellos. Las cosas como son. Se ha dicho que el INE movía la fecha de la consulta, es falso. Quien movió la fecha de la consulta al 1 de agosto fueron los legisladores", prosiguió Córdova.

Además, defendió que el INE ha usado todos sus espacios de radio y televisión para difundir la consulta y recordó que fue el Congreso el que aprobó que el Gobierno no pudiera hacer propaganda de las consultas populares.

"La consulta es un éxito. Me llama la atención que haya quienes estén hablando de un fracaso cuando ni siquiera ha terminado. En lugar de desanimar a la gente, deberían estar en una lógica de jolgorio", reivindicó el presidente del INE, quien explicó que el 99 % de las mesas electorales del país abrieron con normalidad.

Juicio a expresidentes

En un inicio, la consulta proponía enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) por corrupción, fraudes electorales y la guerra contra el narcotráfico, entre otros males.

Pero el Supremo modificó la pregunta para preservar la presunción de inocencia y dejó un enunciado muy abierto que plantea a los mexicanos si quieren "emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados".

El INE informó este domingo que abrieron el 99,8 % de las mesas electorales de la consulta para enjuiciar a los expresidentes mexicanos. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Luis Torres

El presidente López Obrador, quien se encuentra de gira fuera de la capital, convocó y promovió la consulta, pero no votará porque ha asegurado que su "fuerte no es la venganza".

Córdova recordó a López Obrador que tiene una papeleta y una urna esperándolo en su colegio electoral de Ciudad de México y expresó que "ojalá el presidente de la República se haga un espacio para poder venir a votar en una consulta que él promovió".

(Con información de EFE)

