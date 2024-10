Rescatan vivos a otros cuatro pescadores mexicanos que naufragaron por huracán Milton

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cuatro pescadores que naufragaron en el Golfo de México durante el paso del huracán Milton fueron rescatados con vida, con lo que suman ocho las personas que sobrevivieron tras quedar en altamar en medio del ciclón, informaron este viernes las autoridades.

Otros ocho pescadores mexicanos continúan desparecidos luego de internarse en el mar en dos lanchas rudimentarias antes del embate de Milton, que dejó al menos 16 muertos y daños estimados en 50.000 millones de dólares en Florida, Estados Unidos, cuya costa golpeó la noche del miércoles.

El rescate de los cuatro hombres se produjo el miércoles tras ser avistada su embarcación desde aviones militares, luego de lo cual fueron remolcados hasta el puerto de Progreso, dijo el gobernador del estado de Yucatán, Joaquín Díaz, en un video publicado en la red social X.

Según Díaz, uno de los ocho pescadores que permanecen desaparecidos también fue observado con vida sobre el casco de una embarcación, pero las lanchas de rescate tardaron ocho horas en arribar el jueves y el hombre ya no pudo ser localizado.

"Al llegar únicamente encontraron la embarcación volteada sin el tripulante", señaló el gobernador, quien indicó que la búsqueda continúa. Un primer grupo de cuatro personas fue rescatado el miércoles.

Ocho pescadores rescatados y ocho desaparecidos

En total cuatro lanchas con 16 pescadores quedaron atrapadas en las marejadas causadas por Milton.

"No se enteraron de que venía un huracán porque no tenían un sistema de comunicación adecuado ni se pudieron rescatar (en su totalidad) porque no tenían GPS, ni salvavidas, ni equipo de seguridad", indicó el gobernador, quien acusó al dueño de tres de las lanchas de "negligencia" por no dotar a sus trabajadores de embarcaciones adecuadas para faenar.

Milton se formó frente a las costas del este de México y en su recorrido, sin tocar tierra, alcanzó la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson

El fenómeno impactó el miércoles en la península de Florida, tras dejar daños materiales menores en México.

(Con información de AFP)