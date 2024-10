Claudia Sheinbaum afirma que la relación con España es "buena" pero le pide "recapacitar"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este miércoles que es "buena" la relación con España, pero le pidió "recapacitar" tras la polémica por no invitar al rey Felipe VI a su investidura por no contestar la carta de Andrés Manuel López Obrador sobre los abusos de la conquista.



"Es buena (la relación), no tiene por qué cambiar, pero vamos a defender siempre la posición y con España tenemos relaciones comerciales, de turismo, turísticas, culturales", declaró en su primera conferencia matutina.



Aún así, Sheinbaum insistió en que la Corona española debe "recapacitar" tras la misiva que envió en marzo de 2019 el entonces presidente López Obrador (2018-2024) a Felipe VI para que ofreciera disculpas a los pueblos originarios por los abusos de la colonia.



"A México y España le unen de manera muy importante el exilio que hubo de la República, hay muchísimos españoles y españolas que viven en México de aquella época y otros también, pero nosotros creemos, primero, que tiene recapacitar", manifestó.

Disculpas

Para respaldar la petición de México, la presidenta señaló que el gobernador de California, Gavin Newson, ofreció una disculpa oficial en días recientes por el papel de esa entidad de Estados Unidos en la esclavitud y las disparidades raciales.



"Y los países de Europa han hecho disculpas públicas, el Vaticano hizo una disculpa pública, entonces es importante seguir manteniendo esta posición y la vamos a mantener”, sentenció.

Reforma constitucional

Sheinbaum consideró "importante" retomar el tema de España porque ella implementará la reforma constitucional de los pueblos indígenas y afromexicanos que el lunes promulgó López Obrador en su último día como jefe de Estado.



La iniciativa reconoce por primera vez a los casi 70 pueblos originarios como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, obliga a hacer consultas sobre proyectos que afecten sus comunidades y declara como "nación multiétnica" a México, donde 23 millones de personas son indígenas.



La presidenta defendió su postura ante el rey por la falta de respuesta a la misiva de López Obrador y por una "campaña tremenda contra México" que, según ella, se desató en España tras el episodio.



"¿Qué ocurre? El rey no contesta la carta, ni siquiera en lo más básico de una relación bilateral diplomática como jefe de Estado a jefe de Estado, que fue una carta privada, que tenía que ser contestada como una carta privada, aunque no hubiera estado de acuerdo", opinó.

Masacre del 2 de octubre de 1968

La nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dedicó este miércoles su primera conferencia matutina a las víctimas del 2 de octubre de 1968, cuando el Estado perpetró una masacre contra cientos de estudiantes que protestaban días antes de los Juegos Olímpicos en el país.



“El día de hoy, primera mañanera del pueblo en el segundo piso de la cuarta transformación (el movimiento político del expresidente Andrés Manuel López Obrador), lo vamos a dedicar al 2 de octubre. ¡2 de octubre no se olvida!", declaró en el Palacio Nacional la mandataria, quien asumió el cargo este pasado martes.



Sheinbaum prometió continuar con las ruedas de prensa matutinas de lunes a viernes que realizaba López Obrador, quien las popularizó como "mañaneras".



En este primer evento, la presidenta consideró que lo ocurrido hace 56 años en la Plaza de Tlatelolco de la capital mexicana fue "una de las mayores atrocidades que se vivió en México en la segunda mitad del siglo XX" con más de 300 asesinados y cientos de presos políticos.



"Fue ordenado por el entonces presidente de la república, (Gustavo) Díaz Ordaz, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, la represión contra estudiantes que en libertad y pidiendo diálogo público que había sido ofrecido, fueron asesinados, encarcelados", señaló.

Personal y doloroso

Sheinbaum argumentó que el tema es "personal" y "doloroso" para ella porque tenía seis años cuando sucedió y su madre, Annie Pardo, era profesora del Instituto Politécnico Nacional (IPN) durante el movimiento y la expulsaron por participar en él.



Además, indicó que su secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ofrecerá una disculpa pública a nombre del Estado hacia las víctimas, una práctica que comenzó López Obrador.



“Personalmente, para mí, es una obligación el día de hoy. He dicho en otras ocasiones que soy hija del 68, mi madre participó en ese movimiento estudiantil", remarcó.



Por otro lado, Sheinbaum resaltó que "el movimiento estudiantil de 1968 abrió la puerta de la participación política de muchísimos jóvenes y de la sociedad en su conjunto para un país más democrático".



"El triunfo de ese movimiento, para mí, fue en 2018 con el triunfo (electoral) del presidente Andrés Manuel López Obrador, que recupera libertades, democracia y justicia para el pueblo de México", aseveró.

