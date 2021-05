México: Una candidata a diputada ofrece implantes de senos gratuitos de llegar al cargo

La candidata Rocío Pino revolucionó las redes sociales. | Fuente: EFE

Con su propuesta "Chichis (senos) para todas" revolucionó las redes sociales y también algunas conciencias. La mexicana Rocío Pino, conocida como "La Grosera" en la plataforma en línea OnlyFans, quiere convertirse en diputada federal por el estado de Sonora, México, para que los implantes de senos sean gratuitos.

"A las mujeres no nos han preguntado qué queremos. Nadie lo ha hecho. Si tú sales a la calle y preguntas: '¿Te gustaría una cirugía plástica?' Todas te vamos a decir que sí", opina la candidata en entrevista con Efe y tras una pícara carcajada añade: "¡Lo que nos falta es lana (dinero)!".

Pero, el plan de la aspirante del neonato partido Redes Sociales Progresistas (RSP) en el distrito 3 de Sonora no es tan frívolo como podría parecer, según relata. Pino, de 33 años, sostiene que la prioridad será reconstruir los senos de las mujeres que sufrieron cáncer de mama para "hacerlas que se sientan mejor", tengan o no tengan seguro médico.

También contemplará a las mujeres transexuales "que quisieran pechos" y en último lugar sugiere que las cirugías estéticas sean gratuitas.

"Muchos hombres tienen complejos porque tienen pechos grandes, pues reducirlos. Hay mujeres que tienen los senos caídos, pues reconstruirlos y que esto esté en el cuadro público de salud, o sea que el Gobierno lo pague", relata.

UNA CANDIDATA SALIDA DE ONLYFANS

El próximo domingo, más de 93 millones de mexicanos están llamados a las urnas para renovar la Cámara de Diputados, 15 de los 32 gobernadores estatales, 30 congresos locales y miles de ayuntamientos en las elecciones más grandes de la historia de México.

Son tantos los cargos en juego, que los partidos han presentado variopintas listas de candidatos que incluyen luchadores, reinas de belleza, futbolistas, boxeadores, actores y cantantes.

Rocío Pino, que había llevado las redes sociales de varios partidos, decidió dar el salto definitivo a la política con RSP porque este partido no la "censura": "Me deja actuar como soy", dice. Tras pasar un duro embarazo que casi no la deja salir de la cama, decidió centrar su campaña en algo que domina, las redes sociales y exhibir orgullosa su cuerpo.

"La Grosera" ha llamado la atención de muchos con atrevidos carteles en los que aparece embarazada y desnuda con lemas como "Conmigo tu voto vale por dos", "¿Las quieres? Te las doy" o "Una mujer con chichis es una mujer empoderada".

Todo costeado gracias a los "centenares de miles de pesos" que dice ganar cada mes con la cuenta pornográfica que abrió hace dos años en OnlyFans. Y es que nada pudorosa, confiesa que le gusta mucho su cuerpo y le encanta tomarse fotos desnudas, aunque le lluevan las críticas.

En lugar de enojarse, esta candidata dice que le dan "lástima" sus críticos. Y, en caso de lograr su escaño, advierte: "Gano demasiado dinero ahí. OnlyFans no es negociable y no se cierra".

Aunque votó por el presidente Andrés Manuel López Obrador, señala con dureza a su Gobierno por haber recortado en su plan de austeridad las subvenciones de guarderías y de refugios para mujeres, y de haber suprimido el Seguro Popular, que daba cobertura médica a quienes no están asegurados.

