Miembros de la Guardia Nacional patrullan las calles durante una operación para arrestar al hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, Ovidio Guzmán, en Culiacán, estado de Sinaloa, México | Fuente: AFP

Las autoridades mexicanas detuvieron el jueves a Ovidio Guzmán, hijo del encarcelado narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán, durante un operativo en la ciudad de Culiacán (noroeste de México) que desató intensos tiroteos y quema de vehículos, con un saldo de 29 muertos.



La captura

Ovidio Guzmán, de 22 años y alias 'El Ratón', fue capturado por el Ejército y la Guardia Nacional, acusado de liderar "la fracción Los Menores, afín al Cártel del Pacífico (o Cártel de Sinaloa).

Su arresto se produjo apenas días antes de la llegada a México del presidente estadounidense, Joe Biden, cuyo país ofrecía cinco millones de dólares por la captura del hijo de 'El Chapo' Guzmán, quien fue trasladado a Ciudad de México en un avión de la Fuerza Aérea.

Imágenes difundidas por medios locales muestran a Ovidio Guzmán, con barba y chaleco anaranjado, abordando un helicóptero que lo trasladó a la capital mexicana y posteriormente ingresó en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), número 1 Altiplano (Estado de México), donde su padre protagonizó una espectacular fuga en 2015.

Reacción violenta



La detención de Ovidio Guzmán desató intensos tiroteos entre criminales y fuerzas de seguridad, quema de vehículos de carga y automóviles en varios puntos, 19 bloqueos y calles desoladas en Culiacán, de 800 000 habitantes.



La violencia se extendió al aeropuerto internacional de Culiacán, donde un avión de pasajeros recibió un impacto de bala momentos antes de despegar, al igual que dos aeronaves de la Fuerza Aérea que debieron realizar aterrizajes de emergencia.



Las operaciones en la terminal aérea fueron detenidas, provocando suspensiones de vuelos en varios aeropuertos, en tanto se reportaron saqueos en algunos barrios de Culiacán.

A raíz de la escalada violenta, las autoridades suspendieron las clases en instituciones educativas, un partido de la liga profesional de fútbol y otro de béisbol.

Ataques armados, incendios y narcobloqueos en Sinaloa, norte de México | Fuente: EFE

Muertos y heridos



La operación para detener el jueves a Ovidio Guzmán dejó 10 militares, entre ellos un coronel, y 19 presuntos delincuentes muertos, informó el gobierno de México.



"Diez militares (...) lamentablemente perdieron la vida en cumplimiento de su deber", dijo a la prensa el secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, indicando que además se "contabilizaron 19 fallecidos por parte de los transgresores de la ley".

Otros 35 militares sufrieron heridas de bala y reciben atención hospitalaria, mientras que 21 pistoleros fueron arrestados. Sandoval celebró que, de acuerdo con la información actual, ningún civil inocente perdió la vida.

"El Estado mexicano les dará honores fúnebres", dijo en la rueda de prensa diaria del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador sobre los militares fallecidos.



Oposición cuestiona al Gobierno

La captura de Ovidio Guzmán, enfrentó al Gobierno, quien consideró al operación como un "gran logro", y la oposición, quien dijo que la violencia en el estado de Sinaloa se debe a una estrategia fallida.

"Este es el resultado de la política de abrazos a los criminales, porque desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó liberar a Ovidio Guzmán (en un operativo fallido en 2019), abrió el camino para que todos los narcotraficantes ataquen a la población civil”, afirmó Marko Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN).



Desde el también opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), la senadora Claudia Ruiz mostró su solidaridad con las familias sinaloenses "ante los graves hechos de violencia".

Mientras que los representantes de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Defensa Nacional (Sedena) confirmaron en una conferencia de prensa la captura de Ovidio Guzmán y reiteraron la postura pacificadora del Gobierno.

Mueren 29 en arresto de hijo de narcotraficante Ovidio Guzmán. | Fuente: AFP

Niegan intervención de EE.UU. en detención

El gobierno de México negó que la detención de Ovidio Guzmán fuera para congraciarse con Joe Biden y aclaró que en el operativo no hubo participación de Washington.



"No (participó EE.UU.), ya les expliqué. Es una decisión que se toma y es de rutina. Lo más importante en nuestra estrategia es prevenir que la gente no tenga necesidad de dedicarse a la delincuencia", dijo el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, cuestionado por la participación de agencias estadounidenses.

La detención de Ovidio Guzmán sorprendió al ocurrir días antes de la visita a México de Joe Biden, con motivo de la Cumbre de Líderes de América del Norte, lo que abrió la puerta a especulaciones.



"Actuamos con autonomía, con independencia, sí hay cooperación y la va a seguir habiendo, pero las decisiones las tomamos como Gobierno soberano, independiente, y estas decisiones las tomamos en el gabinete de seguridad", enfatizó el mandatario.



Extradición congelada



Un juez federal mexicano congeló este viernes la extradición a Estados Unidos de Ovidio Guzmán, al concederle un amparo. Ya el Gobierno mexicano había reconocido una solicitud, pero tambien advertidó de que no se lo iba a extraditar de manera apresurada.



El juez suspendió "los actos consistentes en la deportación, expulsión, extradición y su ejecución", de acuerdo con el expediente 24/2023 del Juzgado Sexto del Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México.



Esto "para el efecto de que no se ejecuten y el quejoso quede en el lugar en el que se encuentre a disposición de este juzgado, solo con relación a su libertad personal y no sea entregado al Gobierno de los Estados Unidos de América, ni a ningún Estado diverso".



Asimismo, el magistrado concedió otro amparo para evitar la incomunicación del narcotraficante Ovidio Guzmán, lo que le permite contactarse con sus familiares y abogados defensores.

Soldados mexicanos montan guardia cerca de vehículos en llamas en una calle durante una operación para arrestar al hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, Ovidio Guzmán, en Culiacán, estado de Sinaloa, México | Fuente: AFP

"Hay una calma"

Miles de soldados mexicanos retomaron este viernes el control de Culiacán (noroeste), convertida en teatro de guerra tras la captura de Ovidio Guzmán.

Cerca de 4.500 efectivos permanecen desplegados en Culiacán y lugares cercanos, tras la ofensiva que desató el Cártel de Sinaloa para rescatar a su jefe, recluido a cientos de kilómetros en El Altiplano. Los uniformados retiraron decenas de carros robados e incendiados a lo largo de la ciudad.

La terminal aérea permaneció cerrada hasta hoy en que se anunció su reapertura, mientras los habitantes buscaban retomar cautelosamente sus actividades tras la jornada de terror.

"Hay una calma en estas últimas horas", dijo el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en su habitual conferencia de prensa.

En algunos puntos, sin embargo, la circulación seguía interrumpida por vehículos reducidos a cenizas, pero no se reportaron nuevos enfrentamientos ni bloqueos.

