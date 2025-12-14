Últimas Noticias
Tiroteo en Australia: autoridades reportan "ataque terrorista" en Sídney contra comunidad judía que dejó 12 fallecidos

El Gobierno australiano ya había señalado en enero que, desde el inicio de la ofensiva israelí que ha devastado Gaza en dos años, ha aumentado la violencia contra la comunidad judía en Australia, que representa el 0,4 % de un población de más de 26 millones.
El Gobierno australiano ya había señalado en enero que, desde el inicio de la ofensiva israelí que ha devastado Gaza en dos años, ha aumentado la violencia contra la comunidad judía en Australia, que representa el 0,4 % de un población de más de 26 millones.
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El jefe de Gobierno de Nueva Gales del Sur -donde se encuentra Sídney-, Christopher Minns, calificó el tiroteo como "un acto cobarde y aterrador de violencia" y afirmó que "el objetivo fue la comunidad judía".

La Policía australiana dijo este domingo que el tiroteo en una popular playa de Sídney que ha dejado 12 fallecidos y 29 heridos ha sido "un ataque terrorista", que el gobierno local afirmó fue dirigido "contra la comunidad judía".

El jefe de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, confirmó que el ataque ocurrió alrededor de las 18:47 (hora local) en el parque Archer, junto a la playa de Bondi, durante una celebración por el inicio de la festividad judía de Janucá en la que se encontraban cerca de un millar de personas, y señaló a dos supuestos perpetradores, uno que resultó abatido y otro detenido.

"A las 21:36 de esta noche declaré formalmente este hecho como un incidente terrorista", señaló Lanyon en una rueda de prensa, y explicó que se activaron poderes especiales para garantizar que "no exista ninguna amenaza adicional para la comunidad".

La Policía australiana elevó este domingo a 12 las víctimas mortales en el tiroteo masivo en la playa de Bondi, al este de Sídney, entre ellos uno de los supuestos agresores, con al menos 29 heridos.
La Policía australiana elevó este domingo a 12 las víctimas mortales en el tiroteo masivo en la playa de Bondi, al este de Sídney, entre ellos uno de los supuestos agresores, con al menos 29 heridos.

Detalles

Según el responsable policial, al menos 29 personas fueron trasladadas a hospitales, entre ellas dos agentes policiales, y advirtió que la investigación "apenas comienza y no se descarta ninguna hipótesis", incluida la posible participación de un tercer sospechoso.

El jefe de Gobierno de Nueva Gales del Sur -donde se encuentra Sídney-, Christopher Minns, calificó el tiroteo como "un acto cobarde y aterrador de violencia" y afirmó que "el objetivo fue la comunidad judía".

"Este ataque fue diseñado para golpear a la comunidad judía de Sídney en el primer día de Janucá. Lo que debía ser una noche de paz y celebración fue destruido por un ataque malvado y horrendo", declaró Minns en la misma comparecencia.

También mantienen acordonada el área y continúan investigando lo sucedido, mientras reiteran el llamamiento a la población a mantenerse alejada del lugar hasta nuevo aviso.

Reacciones

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, se hizo eco de la noticia en redes sociales, donde declaró que las escenas en Bondi son "angustiosas" y añadió que se está coordinando con las autoridades locales para proporcionar más información una vez se haya confirmado.

Por su parte, el presidente de Israel, Isaac Herzog, condenó el tiroteo masivo y urgió al Gobierno de Australia a combatir "la enorme ola de antisemitismo".

“En este preciso momento, nuestros hermanos y hermanas en Sídney, Australia, han sido atacados por viles terroristas en un ataque cruento contra judíos que fueron a encender la primera vela de Janucá en Bondi Beach", denunció Herzog en un evento en su residencia en Jerusalén.

"Reiteramos nuestra alerta una y otra vez al gobierno australiano para que tome medidas y luche contra la enorme ola de antisemitismo que asola la sociedad australiana”, agregó.

