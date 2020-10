Alexéi Navalni acusa a Vladimir Putin de su envenanamiento y Kremlin responde que opositor trabaja con la CIA

La tensión por el caso del envenenamiento del opositor ruso Alexéi Navalni continúa en Europa. | Fuente: AFP

El opositor ruso Alexéi Navalni acusó al presidente Vladimir Putin de estar "detrás" de su envenenamiento y garantizó que volverá a Rusia en cuanto esté totalmente recuperado, en su primera entrevista publicada tras salir del hospital alemán donde fue tratado.

"Afirmo que Putin está detrás de este acto, no veo otra explicación", declaró al semanario alemán Der Spiegel, que publicó este jueves la entrevista en su página en internet.

Sus acusaciones coinciden con una cumbre en Bruselas, en la que se podría debatir sobre la respuesta de la Unión Europea (UE) a Rusia por este asunto. Alemania ostenta la presidencia de la UE este semestre y ha amenazado a Moscú con sanciones. La canciller Angela Merkel fue personalmente a visitar a Alexei Navalni al hospital en el que estaba internado.

"Mi deber ahora es seguir siendo el que soy, alguien que no tiene miedo. ¡Y no tengo miedo!, afirmó el principal opositor al Kremlin en su entrevista.

Navalni confirmó también su intención de volver a Rusia en cuanto esté totalmente recuperado. "No voy a hacer a Putin el regalo de no volver a Rusia", dijo, explicando que desea recuperarse "lo más rápido posible" para regresar. "No volver significaría que Putin ha logrado su objetivo", agregó.

Respuesta del Kremlin

El gobierno ruso respondió a las afirmaciones de Navalni calificándolas de insultantes y como acusaciones "sin fundamento e inaceptables".

"Este es un método conocido que utilizan aquellos que quieren ponerse al mismo nivel que los jefes de Estado, aspirar a alguna clase de participación en la lucha política", dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin.

Peskov aseguró ue "los auténticos rivales del presidente en la lucha política son claramente otras personas y otras fuerzas".



El portavoz dijo que las agencias de inteligencia occidentales, "concretamente instructores de la CIA trabajan en este momento" con el líder opositor.

"No es la primera vez que le dan alguna instrucción. Las instrucciones que recibe el paciente son obvias. Esa línea de comportamiento la vimos más de una vez. Aquí no hay nada que ocultar", insistió.



En cuanto a los planes del opositor de regresar a Rusia, señaló que "aquí no hay nada de heroísmo". (Con información de AFP y EFE)





NUESTROS PODCAST

Las cosas como son | Los hechos pueden conocerlos todos, pero analizarlos con amplia mirada y profundidad es tarea de especialistas. Fernando Carvallo selecciona la información y comparte su visión de la actualidad nacional e internacional.