Militares ucranianos disparan con un obús de 105 mm hacia posiciones rusas cerca de la ciudad de Bakhmut, en medio de la invasión rusa de Ucrania. | Fuente: AFP

Las tropas de Rusia aumentan el ritmo de su operación ofensiva en el noroeste de Bajmut, tras haber logrado el control de la parte oriental de la ciudad, mientras que las fuerzas de Ucrania refuerzan sus posiciones en el oeste para defender líneas logísticas vitales para su supervivencia en el campo de batalla.



Rusia quiere tomar toda la urbe, en la que permanecen menos de 4 000 habitantes, antes de que Ucrania lance su contraofensiva en primavera, que puede comenzar en dos meses si Kiev recibe a tiempo más munición y misiles de mayor alcance de Occidente, según dijo el asesor de la Presidencia Mykhailo Podolyak al diario La Stampa.



Las tropas ucranianas están rodeadas desde el este, norte y sur, aunque los mercenarios del Grupo Wagner no han llegado aún al centro de Bajmut, para lo que tendrían que cruzar el río Bajmutka desde la parte oriental.



Rusia da por controlada esta dirección del frente desde el pasado día 8, algo que el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) confirmó a raíz de imágenes geolocalizadas.



El diario Ukrainska Pravda afirma este viernes que fuentes militares confirmaron la retirada "hace unos días" del Ejército ucraniano de la parte oriental del río.



Pausa temporal en el este de Bajmut

El ISW sostiene que actualmente la operación ofensiva del Grupo Wagner en el este de Bajmut "parece haber entrado en una pausa táctica temporal", ya que los combatientes han realizado asaltos frontales "altamente desgastantes" durante nueve meses y "probablemente no estén preparados para cruzar el río".



Según dijo hoy en la televisión ucraniana el portavoz del Grupo Oriental de las Fuerzas Armadas, Serhiy Cherevaty, la defensa de Bajmut tiene un aspecto militar -para desgastar a los rusos- y otro moral, porque el segundo ejército del mundo no puede tomar el centro.



Pese a los avances graduales, los mercenarios del empresario Yevgueni Prigozhin, enfrentado a la cúpula política y militar del Ministerio de Defensa de Rusia, han admitido que tienen problemas en Bajmut, especialmente en cuanto al suministro de munición.



El jefe de Wagner afirmó que en Rusia le han bloqueado las comunicaciones y los pases ante las instancias de toma de decisión para que no pida munición, en medio de informaciones de que Moscú manda más tropas convencionales a la ciudad para restar protagonismo a los mercenarios, punta de lanza de los ataques rusos en Bajmut.



Las imágenes de satélite muestran la destrucción en la ciudad ucraniana de Bakhmut, azotada por la guerra. | Fuente: AFP

Noreste foco de los combates

A falta de mover ficha para tratar de llegar al centro, los mercenarios se centrarían en el noroeste de Bajmut.



Prigozhin aseguró el jueves que capturaron Dubovo-Vasylivka, seis kilómetros al noroeste de Bajmut, aunque el Ministerio de Defensa de Rusia aún no lo ha confirmado y el Estado Mayor General de Ucrania aseguró en su parte bélico matutino de este viernes que las fuerzas han repelido ataques rusos en esta aldea.



"La probable captura de Dubovo-Vasylivka se corresponde con el ritmo potencialmente mayor de las operaciones ofensivas rusas al noroeste de Bakhmut en los últimos días", señaló hoy el ISW.



El Estado Mayor de Ucrania sostuvo la víspera que las fuerzas rusas efectuaron al menos el 30 % de sus ataques en el noroeste, lo que ha creado una nueva amenaza para las tropas ucranianas, ya que desde allí puede atacar a través de Bohdanivka la vecina Chasiv Yar, más al suroeste, estratégica para la defensa de Bajmut.



Esta ciudad, ubicada pocos kilómetros al oeste de Bajmut y que tenía una población antes de la guerra de 15.000 ciudadanos de los que quedan apenas 1.500, se encuentra en una altura y sirve a los soldados ucranianos no solo para descansar y reagruparse, sino también para abastecer a las tropas en el frente y punto de partida por tanto de importantes líneas logísticas y de comunicación.



Se complica el oeste y el suroeste

La vía de acercarse a Chasiv Yar a través del oeste se ha complicado, pues las tropas ucranianas habrían hecho retroceder al enemigo en Khromove.



El mando militar ucraniano no informa de ataques rusos cerca de este barrio desde el 1 de marzo.



Además, Ucrania habría conseguido construir pontones en esta zona tras la destrucción por parte de rusia de un puente.



Este viernes también se evidenció que los combates se suceden asimismo en el suroeste de Bajmut, donde los rusos destruyeron un símbolo de la urbe, un caza MiG-17 erigido en la Plaza de la Amistad y que conmemora los cadetes del club de aviación de la ciudad que participaron en la Segunda Guerra Mundial.



Según el medio independiente ruso Meduza, los mercenarios de Wagner intentan controlar esta salida de la ciudad pues, de lograrlo, cortarían una de las rutas de abastecimiento de Ucrania a través de Ivanivske. (Con información de EFE)

