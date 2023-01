La llegada de Valeri Guerásimov al cargo busca mejorar la calidad de los suministros y la efectividad del mando de la agrupación de fuerzas. En esta foto de archivo tomada el 21 de diciembre de 2021, el presidente ruso, Vladimir Putin, escucha al jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas rusas, Valeri Guerasimov, durante la reunión anual de la junta del Ministerio de Defensa en Moscú. | Fuente: AFP

Rusia sustituyó este miércoles al comandante de las fuerzas militares que combaten en Ucrania desde febrero de 2022, cargo que asumirá Valeri Guerásimov, actual jefe del Estado Mayor del Ejército ruso.



Valeri Guerásimov, de 67 años, releva al general Serguéi Surovikin, quien fue el que recomendó en noviembre la retirada rusa del norte de la región ucraniana de Jersón, considerado el peor revés sufrido por las tropas rusas en el conflicto.



Por orden del ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, Surovikin ejercerá a partir de ahora el cargo de subjefe de la agrupación conjunta de tropas en la zona de la "operación militar especial".



El motivo del nombramiento de Valeri Guerásimov es "la ampliación de la magnitud de los objetivos a cumplir y la necesidad de la organización de una cooperación más estrecha entre las diferentes tropas del Ejército ruso".



Además, la llegada de Valeri Guerásimov al cargo busca mejorar la calidad de los suministros y la efectividad del mando de la agrupación de fuerzas.



En esta foto de archivo tomada el 21 de diciembre de 2022, el Jefe del Estado Mayor General del ejército de Rusia, Valeri Guerasimov, asiste a una reunión ampliada de la Junta del Ministerio de Defensa de Rusia en el Centro de Control de Defensa Nacional en Moscú. | Fuente: AFP

Surovikin, que tiene experiencia de combate en Siria, ya es jefe de la Fuerza Aérea. El otro subjefe de las fuerzas rusas en Ucrania será Oleg Saliukov, comandante del Ejército de Tierra, y Alexéi Kim, subjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.

Reveses y lucha en Soledar

Desde la toma de la localidad de Lisichansk a principios de julio del pasado año, el Ejército ruso sufrió varios reveses, como la retirada de Jersón, incluso la capital regional, y de parte de la región de Járkov.



Seguidamente, Shoigú anunció una urgente reforma del Ejército que incluía el aumento del número de hombres hasta el millón y medio, casi la mitad de ellos militares profesionales.



En estos momentos, las tropas rusas y las unidades de la compañía militar privada Wagner combaten en las calles de la localidad de Soledar, en la región de Donetsk.



La conquista de ese baluarte no sólo sería la primera gran victoria de Rusia en más de medio año sino que allanaría el camino para atacar Bajmut, un importante cruce de caminos que conduce a los principales bastiones ucranianos del Donbás

(Con información de EFE)

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": La doctor Guichell Revilla Rrobinson, médico dermatóloga y representante del círculo dermatológico del Perú explicó que los lunares que salen en las palmas de las manos o en las plantas de los pies se deben evaluar, ya que se pueden convertir y hay mayor evidencia de desarrollarse como lesiones malignas. Indicó que-hay cánceres de piel tipo no melanoma y melanoma (que es más agresivo). Además indicó cómo identificar un posible melanoma: asimetría: la mitad de un lunar no es igual a la otra, bordes irregulares: los bordes son desiguales, borrosos o pocos definidos, color: la pigmentación no es uniforme, diámetro: cuando el lunar mide más de seis milímetros y evolución; identificar si hubo cambios en el color, tamaño, forma o espesor.

Newsletter Las cosas como son

Fernando Carvallo selecciona la información y comparte su visión de la actualidad nacional e internacional. Suscríbete a nuestro newsletter Las cosas como son para leer sus columnas diarias.