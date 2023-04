Cadetes y oficiales marchan durante los eventos solemnes dedicados al 105 aniversario de la Escuela Superior de Comando de Armas Combinadas de Moscú del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa en Moscú, Rusia. | Fuente: AFP

Rusia declaró este martes la guerra a los que se niegan a servir a la patria, incluido en el campo de batalla en Ucrania, al aprobar una ley que restringe los derechos de todos los hombres en edad militar, justo cuando se cuentan los días para la próxima contraofensiva ucraniana.



"Se trata de todos los hombres en edad militar", dijo el diputado Andréi Kartapólov, coautor de la ley, en alusión tanto a reclutas que deben cumplir el servicio militar obligatorio como a los reservistas movilizados.



El objetivo es impedir la repetición del éxodo masivo de rusos que se produjo cuando el presidente, Vladímir Putin, decretó en septiembre de 2022 la movilización parcial tras sufrir varios reveses en el frente ucraniano.

Prohibido evadirse

Entre las restricciones introducidas por la Duma o cámara de diputados rusa figura la que prohíbe expresamente abandonar el país a los llamados a filas desde que reciben la correspondiente notificación hasta que se presentan en la oficina de reclutamiento.



Los rusos tienen un plazo de dos semanas para presentarse una vez hayan sido notificados de su obligación de servir a la patria.

Además, en caso de que el afectado no acuda al centro de alistamiento en un plazo de 20 días, se le restringirá provisionalmente la posibilidad de abrir un negocio, el permiso de conducir, de comprar inmuebles o de solicitar un crédito.



Las vías de escapatoria para evasores y objetores son cada vez menores, ya que los militares podrán enviar las notificaciones no sólo por escrito, sino también de manera electrónica a la cuenta personal del ciudadano en el portal de servicios públicos.

Combatir la picaresca

El documento también crea un registro electrónico único de hombres en edad militar, de forma que nadie puede exponer como argumento el no tener constancia de haber recibido la comunicación oficial.



Aunque no pocos rusos se dieron de baja en las últimas horas en la web de servicios públicos, los autores de la ley advirtieron de que eliminar la cuenta en dicho portal administrativo no exime de presentarse ante los comisarios militares.



El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, negó hoy en rueda de prensa que la aprobación de esta ley allane el camino para una segunda movilización, aunque no todos los medios se dieron por convencidos.



Y es que en septiembre de 2022 Putin llamó a filas a 300.000 reservistas, pero uno de los puntos de dicho decreto es secreto, lo que abre la puerta a una nueva campaña de movilización.



Los reservistas rusos reclutados durante la movilización parcial asisten a una ceremonia de partida en Sebastopol, Crimea, antes de marchar hacia Ucrania. | Fuente: AFP

Sin lugar para el debate

Aunque 394 diputados aprobaron la moción y sólo uno se abstuvo, los comunistas denunciaron el haber recibido el documento con las enmiendas de varios cientos de páginas poco antes de la votación.



Con todo, el presidente de la Duma, Viacheslav Volodin, llamó a todos los parlamentarios a apoyar sin discusión las enmiendas.



Según sus autores, la ley intenta corregir los numerosos errores cometidos durante la movilización de Putin, la primera decretada por el Kremlin desde la invasión nazi de la Unión Soviética en 1941.



"Bajo nuestro punto de vista, estas enmiendas contribuirán a la justicia social. Y es que el servicio en las Fuerzas Armadas no sólo es un deber sagrado, sino una honrosa obligación constitucional", explicó Kartapólov.



Destacó que la ley permitirá que "aquellos que cumplen con sus deberes y obligaciones estén en las mismas condiciones que aquellos que lo evaden".



Contraofensiva, un secreto a voces

Mientras, según avanza la primavera se multiplican los rumores sobre la contraofensiva de Ucrania que, según el jefe del grupo de mercenarios Wagner, Yevgueni Prigozhin, es inminente e involucraría a hasta 400.000 efectivos.



Después de las filtraciones de la pasada semana, "The Washington Post" pronosticó que la contraofensiva, cuyo objetivo primordial sería introducir una cuña entre las posiciones del ejército ruso en el sur de Ucrania y la península de Crimea, conducirá previsiblemente a "modestas ganancias territoriales".



En cambio, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania, Oleksiy Danílov, aseguró que existen varias opciones en cartera y que la decisión definitiva no se tomará hasta el último momento.



"Si alguien cree que sólo manejamos una variante, eso no es así. Incluso tres variantes es poco", dijo, y destacó que los planes militares son absolutamente "secretos" y que el número de personas que los conoce es muy limitada.



Además de negar que las filtraciones hayan cambiado sus planes, Danílov aseguró que Kiev está en permanente contacto con Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania y Polonia.



Por de pronto, el líder crimeo, Serguéi Axiónov, aseguró el martes que la península está preparada para una contraofensiva enemiga después de que las autoridades prorrusas de la anexionada región de Jersón desvelaran supuestos planes de Kiev para forzar el río Dniéper en dirección sur

(Con información de EFE)

