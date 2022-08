"Washington desestabiliza el mundo", dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajárova. Foto: Una bandera rusa ondea junto a una de las torres del Kremlin en el centro de Moscú. | Fuente: AFP

Rusia acusó este martes a Estados Unidos de "desestabilizar el mundo" provocando tensiones en torno a Taiwán, donde una posible visita de la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, desató la ira de China.

"Washington desestabiliza el mundo. Ni un solo conflicto resuelto en las últimas décadas, sino varios provocados", dijo en Telegram la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajárova.

Tensión por gira de Pelosi

Estas declaraciones parecen devolverle a Estados Unidos las acusaciones que hace contra Rusia de desestabilización por la ofensiva militar contra Ucrania, y se producen tras las advertencias de China contra una visita de Pelosi a Taiwán, que considera como parte de su territorio.

Pelosi emprendió esta semana una gira por varios países asiáticos, que ya la llevó a Singapur y este martes se encuentra en Malasia. Su itinerario incluye escalas en Corea del Sur y Japón, pero la perspectiva de una visita a Taiwán sigue acaparando la atención.



Cada vez más aislada en la escena internacional desde su operación en Ucrania y afectada económicamente por las sanciones occidentales, Rusia intenta acercarse a China.

China considera a Taiwán como una provincia que aún no ha conseguido reunificar con el resto de su territorio desde el final de la guerra civil y evoca reiteradamente la posibilidad de recuperarla, por la fuerza de ser necesario.

Por esta razón, el gobierno chino se opone a cualquier iniciativa que otorgue legitimidad internacional a las autoridades taiwanesas.

(Con información de AFP)

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": El doctor Juan Carlos Celis, médico infectólogo - tropicalista y jefe de infectología del hospital regional de Loreto, sostuvo que no se transparenta la información de la viruela del mono para el público y que no se tienen datos claros sobre cómo se está trasmitiendo la enfermedad y eso da paso a la desinformación y a las noticias falsas. Agregó que la viruela del mono, aumenta con una velocidad que no ha permitido que se controle, se ha perdido el rastro de la epidemia. Además explicó que hay dos tipos de vacunas contra la viruela, pero no hay información clara sobre cuándo estarán disponibles y cómo será su distribución para los diferentes países. Por eso no se debe hablar de que se van a comprar vacunas, precisó.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.