Rusia acusó a Ucrania de atacar una central nuclear a 500 kilómetros de Moscú

Un dron ucraniano intentó atacar las instalaciones de la central nuclear de Novovoronezh, 500 kilómetros al sur de Moscú, pero impactó contra una torre de enfriamiento tras ser derribado por las defensas antiaéreas rusas, según denunciaron las autoridades de este país.

"En la central nuclear de Novovorónezh fue suprimido por medios técnicos un dron de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Tras impactar contra una torre de enfriamiento del sexto reactor de la central, tuvo lugar la detonación del dron", informó en Telegram Rosenergoatom, la división energética de la agencia nuclear rusa.

A consecuencia del incidente, ocurrido en la madrugada de este martes, "no hubo daños ni víctimas; sin embargo, en la torre de enfriamiento quedó una marca oscura a consecuencia de la detonación", añadió este organismo.

En las redes sociales rusas y ucranianas se han publicado fotos de la marca dejada por el dron en la superficie de la torre.

Según Rosenergoatom, en estos momentos no hay cambios en el fondo radiactivo en la zona, que se mantiene en los niveles normales.

El impacto no afectó el trabajo de la nuclear, en la que funcionan tres reactores, incluyendo el sexto, mientras que el séptimo se encontraba todavía en reparación.



"Juego peligroso"

La semana pasada, el presidente ruso, Vladímir Putin, acusó a Ucrania de practicar un "juego peligroso" al atacar las infraestructuras de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, controlada desde marzo pasado por las fuerzas rusas, y otras instalaciones nucleares en territorio ruso.

A su vez, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenki, volvió a acusar a Rusia de bombardear esta central, algo que Putin calificó de "disparate".

En agosto pasado, Rusia también denunció un ataque ucraniano perpetrado con drones contra la central nuclear de la región fronteriza de Kursk, donde uno de estos artefactos impactó en un transformador auxiliar y obligó a descargar al 50 % uno de sus reactores.

