Los bomberos ucranianos apagan un incendio después de un ataque en Zaporizhzhia, en medio de la invasión rusa de Ucrania. | Fuente: AFP

Las fuerzas militares de Rusia han atacado hoy la localidad de Zaporiyia utilizando, por primera vez, drones iraníes, según la denuncia del jefe de la Administración Militar Regional de esta ciudad del sur de Ucrania, Oleksandr Starukh.



En una información citada por la agencia ucraniana Ukrinform, Starukh afirmó a través de su canal de Telegram que "hoy los ocupantes emplearon aeronaves no tripuladas por primera vez" contra la ciudad y que anteriormente ya se utilizaron aparatos de fabricación iraní del tipo Shahed-136, conocidos como "drones kamikaze", en otras partes de Ucrania.



Starukh dijo que se habían destruido objetivos de infraestructura en dos distritos de Zaporiya y que, según los informes provisionales, una persona resultó herida en los ataques.



El presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, ya había denunciado en su discurso nocturno el uso de drones iraníes en recientes bombardeos rusos contra infraestructuras civiles y prometió que, aunque Irán niegue la presencia de estos artefactos, encontrarán la forma "para que no quede ninguno".



"Por alguna razón, Irán afirma que no hay drones de fabricación iraní en Ucrania. La gente los ve en el cielo. Los derribamos. Pero nos dicen que supuestamente no hay drones iraníes en Ucrania. Bueno, encontraremos formas de asegurarnos de que no quede ninguno", dijo Zelenski.



"Drones kamikaze"

Las fuerzas rusas atacaron en la noche del martes con estos "drones kamikaze" de fabricación iraní la ciudad de Bila Tserkva, unos 80 kilómetros al sur de la capital ucraniana, ocasionando al menos un herido.



Ese ataque con drones del tipo Shahed-136 se realizó en seis oleadas y, además de una persona herida, las explosiones dañaron infraestructuras de la ciudad.



El último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) dice que el uso por parte de Rusia de drones fabricados en Irán no está generando efectos asimétricos como lo ha hecho el uso ucraniano de los sistemas HIMARS proporcionados por Estados Unidos y es poco probable que afecte significativamente el curso de la guerra.



Según ese informe, las fuerzas rusas utilizan estos drones contra objetivos civiles en la retaguardia y cita unas afirmaciones del portavoz del comando de la fuerza aérea ucraniana, Yuri Ignat, en el sentido de que el ejército ruso está utilizando cada vez más los drones fabricados en Irán para conservar su stock de misiles de alta precisión.



El informe cita además las declaraciones del subjefe del Departamento Operativo Principal del Estado Mayor de Ucrania, el general de brigada Oleksiy Hromov, de que las fuerzas rusas han utilizado un total de 86 drones iraníes Shahed-136 contra Ucrania, el 60% de los cuales fueron destruidos por los ucranianos.

