La Unión Europea (UE), el G7 y Australia acordaron imponer un precio máximo de 60 dólares al barril de petróleo procedente de Rusia. Sin embargo, el Kremlin aclaró que no aceptarán la medida y responderán a Europa. | Fuente: AFP/EFE

Rusia dejará de suministrar petróleo a Europa este mismo año, después de que la Unión Europea (UE) decidiera poner un tope el precio del barril ruso, afirmó este sábado el embajador ruso ante los organismos internacionales en Viena, Mikhaíl Ulyanov.

"A partir de este año #Europa vivirá sin petróleo ruso. #Moscú ya ha dejado claro que NO suministrará #petróleo a los países que apoyen la limitación de precios contra el mercado", escribió Ulyanov en su cuenta de Twitter y en otras redes sociales.



"Muy pronto la #UE culpará a #Rusia por utilizar el petróleo como arma", vaticinó el representante del Kremlin en su escueto comunicado.



Asimismo, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, afirmó que Rusia "no aceptará" la imposición de un precio máximo a su petróleo decidida por las potencias occidentales para limitar los medios financieros de su ofensiva en Ucrania.

"No aceptaremos ese tope", declaró el funcionario, citado por las agencias rusas, agregando que Moscú estaba "analizando" la medida.



Acuerdo de precio máximo al crudo ruso

Los 27 países de la UE el G7 de las economías más avanzadas y Australia acordaron el viernes imponer un precio máximo de 60 dólares al barril de petróleo procedente de Rusia, segundo exportador mundial del carburante.



La medida entrará en vigor el lunes, junto a un embargo de la UE al crudo ruso, en una nueva vuelta de tuerca de las sanciones aplicadas desde que el presidente Vladimir Putin desencadenara la operación militar en Ucrania, el 24 de febrero.

El tope al precio del crudo ruso no afectaría directamente al territorio comunitario porque coincide con la entrada en vigor, el lunes, de un embargo al crudo que importa de Rusia, salvo el que compra Hungría por oleoducto.



No obstante, prohíbe a las navieras europeas transportar el petróleo ruso a terceros países si se vende a un precio superior al fijado, y lo mismo se aplicar a las compañías de seguro contratadas para fletes de crudo ruso.



El acuerdo político de la UE garantiza que si el precio de mercado baja de 60 dólares el barril, el tope se actualizará para que se sitúe al menos un 5 % por debajo del que tenga en el mercado. (Con información de AFP y EFE)

