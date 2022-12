Las fuerzas de la autoproclamada República Popular de Donetsk disparan un mortero autopropulsado 2S4 'Tulipán' no lejos de Bakhmut, región de Donetsk, Ucrania. | Fuente: EFE

Las tropas de Rusia continuaron este sábado sus ataques en la región de Donetsk, en el este de Ucrania con apenas progresos por la encarnizada resistencia que presentan las fuerzas ucranianas, que intentan contraatacar en algunos sectores del frente.



"El enemigo intentó lanzar contraataques junto a las localidades de Sladkoe, Shevchenko y Novomaiorke de la república popular de Donetsk, al sur de la ciudad de Donetsk", dijo el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, general Ígor Konashénkov.



En su habitual parte diario, el militar destacó que los ataques ucranianos fueron rechazados con fuego de artillería y de la aviación de asalto.



Solo en ese sector, añadió Konashénkov, las fuerzas ucranianas sufrieron más de 40 bajas entre muertos y heridos.

Bajmut, en el punto de mira del ejercito ruso

Según la inteligencia militar británica (DI, por sus siglas inglés), las tropas rusas están concentrado sus esfuerzos en la captura de Bajmut, un importante nudo de comunicación al norte de Donestk, permitiría avanzar hacia Kramatorsk y Slovianks, las principales plazas fuertes de Ejército ucraniano en la región Donetsk.



"Sin embargo, la campaña ha sido desproporcionadamente costosa en relación a las posibles ganancias", señaló hoy la DI en un tuit, en el que apuntó la posibilidad de que la captura de Bajmut sea para Rusia un "objetivo político, simbólico".



Un residente local ingresa a una tienda en Bakhmut, región de Donetsk, el 2 de diciembre de 2022, en medio de la invasión rusa de Ucrania. | Fuente: AFP

En todo caso, en opinión de los analistas británicos, los problemas logísticos y la escasez de pertrechos suponen un freno para los planes ofensivos del Ejército de Rusia.

Rusia intenta fortalecer alianza militar con Bielorrusia

Con la situación relativamente estabilizada en los frentes de batalla, el ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, se reunió hoy en Minsk con su homólogo bielorruso Víktor Khrenin, con quién firmó un protocolo de enmiendas al acuerdo bilateral para garantizar la seguridad militar regional firmado en diciembre de 1997.



"Bielorrusia ha sido y es un socio confiable. Esto es sobremanera importante hoy, cuando el Occidente colectivo ejerce una presión sin precedentes y libra una guerra no declarada contra nuestros país", dijo Shoigú en la reunión, citado por la agencia Interfax.



Ni Moscú ni Minsk informaron del alcance del protocolo, mientras Kiev declaró que está preparada para reaccionar adecuadamente ante el incremento de efectivos rusos en Bielorrusia, desde cuyo territorio irrumpieron en Ucrania al comienzo de la campaña militar lanzada por el Kremlin hace más de nueve meses.



"La situación en la zona operativa norte (la frontera con Bielorrusia) se halla bajo control", afirmó hoy el comandante de la Fuerzas Conjuntas ucranianas, teniente general Serhiy Náyev.



Una fotografía proporcionada por el Servicio de Prensa del Presidente de Bielorrusia muestra al presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko (derecha), y al ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu (izquierda), durante una reunión en Minsk, Bielorrusia, el 3 de diciembre de 2022. | Fuente: EFE

El militar ucraniano indicó que aunque en el territorio del vecino país continúa reforzándose la agrupación militar conjunta ruso-bielorrusa, esta "no representa aún una amenaza".



El Gobierno de Kiev, que ha acusado al régimen del presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, de ser cómplice con la agresión rusa, ha advertido en reiteradas ocasiones de que en caso de que los soldados bielorrusos irrumpan en el país, el Ejército ucraniano emplearán contra ellos todo su poder de fuego.

Rusos apoyan campaña militar, pero quieren negociaciones

Aunque el apoyo a la campaña bélica en Ucrania sigue siendo elevado entre los rusos -de una u otra manera la respalda el 75 % de los participantes en una encuesta publicada este sábado por el Centro Levada- ha aumentado de manera considerable los que abogan por negociaciones de paz.



Según el sondeo del Centro Levada, el 52 % de los encuestados en noviembre pasado -el 44 % en agosto- se pronunció por el comienzo de negociaciones de paz con Ucrania, con la particularidad de que más de la mitad de ellos señaló que estas deben iniciarse cuanto antes.



Entre los rusos de entre 18 y 24 años participantes en el sondeo el 68 % se manifestó a favor de entablar conversaciones de paz con Ucrania.



Por contra, los mayores de 55 años son más partidarios de continuar las acciones militares que de negociar la paz. Por la primera opción se inclinó el 48 % `de los encuestados en ese rango de edad y por las la segunda, el 44 %. (Con información de EFE)

