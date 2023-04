Foto: Vista general del puente que conecta la parte continental de Rusia con la península de Crimea a través del estrecho de Kerch, en el Mar Negro. | Fuente: EFE

Rusia respondió este jueves a Ucrania que el mar Negro, donde tiene destacada una flota naval, jamás será el mar de la OTAN, después de que un alto cargo de Kiev utilizara este término al denunciar las políticas imperialistas rusas.



"El mar Negro nunca será un 'mar de la OTAN', es un mar común", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria telefónica.



Agregó que para todos los Estados ribereños debe ser un mar "de cooperación, interacción y seguridad. Además, debería tener una seguridad indivisible", recalcó.



Peskov señaló que la declaración misma de Kiev se basa en contradicciones, ya que la afirmación de que el mar Negro debe ser desmilitarizado y convertirse en un mar de la OTAN "son conceptos mutuamente excluyentes".



"Un mar de la OTAN"

El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytró Kuleba, señaló este jueves en una conferencia sobre la seguridad del mar Negro organizada en Bucarest que "ha llegado el momento de que el mar Negro se convierta en un mar de la OTAN, como el mar Báltico".



Kuleba agregó que mientras que Occidente nunca tuvo estrategias coherentes sobre el Mar Negro, Rusia siempre contó con "un plan agresivo".



El mar Negro tiene una importancia especial para asegurar la paz en Europa, enfatizó Kuleba, afirmando que la ocupación rusa de la península de Crimea significa una amenaza para el mundo entero.



En este sentido, el líder de la diplomacia ucraniana añadió que la paz debe significar el restablecimiento de las fronteras de Ucrania reconocidas internacionalmente. (Con información de EFE)

