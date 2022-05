Rusia "sigue dispuesta" a garantizar salida de civiles ucranianos de Azovstal, afirma Vladímir Putin

"El ejército ruso sigue dispuesto a garantizar la evacuación de los civiles de manera segura", dijo Vladímir Putin, presidente de Rusia | Fuente: AFP

El ejército ruso "sigue dispuesto" a garantizar una evacuación "segura" de los civiles guarecidos junto a combatientes ucranianos en los túneles de la siderúrgica Azovstal, de Mariúpol (sudeste de Ucrania), afirmó este jueves el presidente ruso, Vladimir Putin.

"El ejército ruso sigue dispuesto a garantizar la evacuación de los civiles de manera segura", dijo Putin en una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Naftali Bennett, según informó el Kremlin.

"Respecto a los milicianos [ucranianos] que permanecen en Azovstal, las autoridades de Kiev deberían ordenarles que depongan las armas", agregó Putin.



El ejército ruso anunció el miércoles que a partir de este jueves respetaría una tregua unilateral de tres días para permitir la evacuación de civiles del gigantesco complejo siderúrgico de Mariúpol.

Pero un comandante del batallón Azov, que defiende el lugar, aseguró que "los rusos violaron su promesa de tregua y no permiten la evacuación de los civiles".

Un representante de la ONU informó que un nuevo convoy debería llegar el viernes a Azovstal, "con la esperanza de sacar a los civiles que siguen ahí, en ese sombrío infierno en el que llevan varias semanas".

La ONU y la Cruz Roja evacuaron a inicios de la semana a un centenar de civiles de la acería.

