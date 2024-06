Rusia y Bielorrusia practican entrega de ojivas nucleares en maniobras tácticas

Rusia y Bielorrusia practicaron la entrega y puesta a punto de ojivas nucleares en misiles en el marco de la segunda fase de los ejercicios nucleares tácticos cerca de la frontera ucraniana, informó hoy el Ministerio de Defensa ruso.

El teniente general Ígor Kolésnikov, jefe del departamento encargado de los suministros de armas nucleares y de su seguridad, informó de la marcha de las maniobras, en las que las tropas rusas se encargaron del abastecimiento, y las bielorrusas, de la puesta a punto de los misiles de emplazamiento terrestre y aéreo con cargas nucleares.

"En estos momentos se practican misiones de guardia con misiles de entrenamiento", añadió.

El militar ruso indicó que al término de los ejercicios se analizarán los resultados y "se definirán las direcciones del futuro perfeccionamiento de las fuerzas nucleares tácticas con el fin de garantizar el cumplimiento de las misiones en diversas situaciones militares y políticas".

Una imagen fija tomada de un vídeo distribuido por el servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia muestra a militares rusos operando misiles de crucero nucleares no estratégicos con base en el mar durante la segunda etapa de ejercicios nucleares tácticos de las fuerzas armadas de Rusia y Bielorrusia en un lugar no revelado. | Fuente: EFE

Este miércoles Rusia informó de que el distrito militar de Leningrado, recientemente restituido por el Ministerio de Defensa ruso, y la Armada rusa, se sumaron a estos ejercicios, ordenados por el presidente ruso, Vladímir Putin, a principios de mayo pasado en respuesta a "las amenazas de Occidente".

En estos ejercicios participan también las regiones ucranianas anexionadas por Rusia en septiembre de 2022, una clara señal a Occidente tras las amenazas de varios políticos europeos de enviar tropas a Ucrania.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, vinculó la medida a declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, y de otros altos funcionarios británicos sobre la guerra en Ucrania.

Una imagen fija tomada de un vídeo distribuido por el servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia muestra a militares rusos operando un misil nuclear no estratégico para el sistema de misiles táctico-operacional Iskander durante el Segunda etapa de ejercicios nucleares tácticos de las fuerzas armadas de Rusia y Bielorrusia en un lugar no revelado, 11 de junio de 2024. | Fuente: EFE

"Ellos hablaron sobre la disposición e incluso intención de enviar contingentes militares a Ucrania, es decir, poner a los soldados de la OTAN frente a los militares rusos. Esa es una nueva espiral de escalada de la tensión. No tiene precedentes y exige una especial atención y medidas especiales", dijo.



Según Defensa, en los ejercicios unidades de las fuerzas armadas de Rusia y Bielorrusia se entrenan conjuntamente "para el empleo en combate de armas nucleares no estratégicas".



El objetivo de las maniobras es mantener el nivel de preparación del personal y el equipamiento para el uso en combate de armas nucleares no estratégicas con el fin de garantizar de manera incondicional la soberanía y la integridad de Rusia y Bielorrusia.

(Con información de EFE)

Rusia inicio el martes 11 de junio ejercicios con armas nucleares tácticas cerca de Ucrania, en lo que calificó de respuesta a las "amenazas" occidentales. | Fuente: AFP