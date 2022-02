Emmanuel Macron propuso que se celebre primero una cumbre entre Vladimir Putin y Joe Biden "y después con todas las partes implicadas" sobre la seguridad y la estabilidad estratégica en Europa. | Fuente: AFP

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, propuso este domingo a los mandatarios de Rusia, Vladímir Putin, y Estados Unidos, Joe Biden, la celebración de una cumbre sobre la seguridad en Europa en medio de la tensión en Ucrania, que ambos aceptaron.



La Presidencia francesa indicó en un breve comunicado que en su conversación telefónica sucesiva con ambos líderes Emmanuel Macron propuso que se celebre primero una cumbre entre Vladimir Putin y Joe Biden "y después con todas las partes implicadas" sobre la seguridad y la estabilidad estratégica en Europa.



El Elíseo apuntó que tanto Joe Biden como Vladimir Putin aceptaron la idea de ese encuentro, que según las autoridades francesas "solo podrá celebrarse si Rusia no invade Ucrania".



El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, abordarán su contenido durante su reunión este próximo 24 de febrero, mientras que Emmanuel Macron trabajará igualmente "con todas las partes implicadas" para preparar esas discusiones.



TENSIÓN EN UCRANIA

Las conversaciones de Emmanuel Macron con Vladimir Putin y Joe Biden se enmarcaron en los esfuerzos diplomáticos desplegados por el jefe de Estado galo este fin de semana para rebajar la tensión en el este de Ucrania y evitar que la situación degenere.



Con ese objetivo habló dos veces con Vladimir Putin y otras dos con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, además de una vez con Joe Biden, otra con el primer ministro británico, Boris Johnson, y otra última con el canciller alemán, Olaf Scholz.



En total Emmanuel Macron habló con Putin dos horas y 45 minutos, precisó el Elíseo, que había señalado horas antes que la prioridad para Francia es restablecer el alto el fuego en el este de Ucrania, escenario de un conflicto entre el Ejército ucraniano y milicias prorrusas.

(Con información de EFE)

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": Hay un riesgo de prematuridad asociada a una alta mortalidad de los niños, la niña culminará su crecimiento y no crecerá más, habrá un problema de desnutrición y con el problema de la anemia que es tan severo en el país, lo más probable es que no pueda desarrollarse en el colegio y no tenga la capacidad de tomar buenas decisiones, así lo reveló el doctor Napoleón Paredes, médico obstetra, especialista en terapia hormonal. Alertó que los casos de embarazo en adolescentes en la zona rural es casi el doble que en la zona urbana y en la selva es el doble que el promedio nacional, eso se debe a que las niñas están en un hacinamiento y muy expensas al abuso sexual y en la amazonia al tema cultural.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.