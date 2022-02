Mientras los ministros celebraban su encuentro en Bruselas, Vladimir Putin reunía al Consejo de Seguridad de Rusia para escuchar sus opiniones. | Fuente: EFE

La Unión Europea (UE) va a reaccionar con "sanciones" contra los "involucrados" en la decisión "ilegal" anunciada este lunes por el presidente ruso, Vladímir Putin, de reconocer la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, en la región del Donbás, en el este de Ucrania.



El anuncio lo hicieron en un comunicado conjunto el presidente del Consejo Europeo (los países) y de la Comisión Europea, Charles Michel y Ursula von der Leyen, respectivamente, muy poco después de que Vladímir Putin hiciese el anuncio en Moscú tras un largo discurso televisivo.



"La Unión reaccionará con sanciones contra los involucrados en este acto ilegal", anunciaron en la nota Michel y von der Leyen, que reiteraron su apoyo "inquebrantable" a la independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania y que previamente habían rechazado al unísono en sendos tuit idénticos esta "flagrante violación del derecho internacional, de la integridad territorial de Ucrania y de los acuerdos de Minsk" perpetrada por Vladímir Putin , que condenaron en su nota en los "términos más enérgicos".



La Unión Europea y sus socios reaccionarán "con unidad, firmeza y determinación solidaria" con Ucrania, subrayaron ambos al unisono en sus cuentas oficiales en Twitter.



Un mensaje que también replicaron poco después el alto representante para la Política Exterior y de Seguridad de la UE, Josep Borrell, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.



Una reacción claramente sincronizada y de unidad absoluta entre las tres principales instituciones europeas, que esta tarde, justo antes del anuncio de Vladimir Putin , también habían recalcado los ministros de Exteriores de la Unión Europea reunidos en Bruselas para analizar la situación en Ucrania y las acciones a llevar si Rusia daba el paso que finalmente se ha concretado en directo antes los ojos de todo el mundo.



"Estamos dispuestos a reaccionar con un frente unido y fuerte", indicó el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores en una rueda de prensa al término del Consejo de ministros comunitarios, en la que blandió la amenaza de sanciones si había anexión de las dos provincias cuya independencia de Ucrania Vladímir Putin ha reconocido.



Especificó que "ciertamente si hay una anexión, habrá sanciones. Y si hay reconocimiento, pondré las sanciones sobre la mesa y los ministros decidirán", advirtió Borrell.

Decisión de Putin

La agenda de la reunión de los ministros europeos fue evolucionando “sobre la marcha”, según reconoció más tarde el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares.



Mientras los ministros celebraban su encuentro en Bruselas, Vladímir Putin reunía al Consejo de Seguridad de Rusia para escuchar sus opiniones.



Y poco después de comparecer Borrell, el presidente ruso comunicó a su homólogo francés, Emmanuel Macron, y al canciller alemán, Olaf Scholz, su intención de reconocer la independencia de Donetsk y Lugansk, según un comunicado del Kremlin, que avanzaba su "intención de firmar el respectivo decreto”, algo que hizo esta noche ante las cámaras.



Borrell recordó antes de que se firmara el documento que es su responsabilidad, de acuerdo a los tratados de la Unión Europea, poner “sobre la mesa el paquete de sanciones que ha sido preparado” para que los ministros decidan su aprobación, y apuntó que el Consejo Europeo, los líderes comunitarios, “la mayor autoridad política en la UE”, da las directrices que siguen los ministros.



Explicó que hoy los titulares de Exteriores condenaron la acumulación de tropas rusas cerca de Ucrania porque eso “incrementa las provocaciones” de los separatistas respaldados por Moscú en el este de Ucrania.



Igualmente condenaron las acciones orquestadas y la manipulación de información que, “claramente, están creando un pretexto para la escalada militar en Ucrania”.



“Ucrania no es una amenaza militar para Rusia (…) pero una Ucrania totalmente democrática, próspera, con estándares de libertad y prosperidad de la Unión Europea, eso es un espejo que representa un peligro para el sistema político ruso”, comentó.



Igualmente, según el alto representante, elogiaron a Ucrania por su “contención” ante esta “intimidación” y la violación de los acuerdos de Minsk para pacificar el este ucraniano y la ley internacional.

Sanciones

“La unanimidad en el caso de Ucrania está garantizada, todo el mundo está de acuerdo”, aseguró Borrell, en referencia al paquete de sanciones que tienen preparado y que adoptarán los Estados miembros.



Los países bálticos volvieron a presionar hoy sobre la posibilidad de sancionar a Rusia antes de producirse ninguna agresión militar, al considerar que Ucrania ya está sufriendo los daños del cerco de las fuerzas rusas en sus fronteras.



Por su parte, el ministro polaco de Exteriores, Zbigniew Rau, aclaró a la salida que hubo debate en cómo enfocar las sanciones en el caso de "no una invasión completa de Ucrania, sino algo del tipo llamado 'táctica salami', que ya conocemos en esta parte de Europa", en alusión a la anexión de un territorio sin llegar a provocar una guerra abierta, como es este caso.



(Con información de EFE)

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dado una nueva vuelta de tuerca en la crisis de Ucrania al reconocer hoy la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas prorrusas de Donetsk y Lugansk, en la región oriental ucraniana del Dombás, lo que ha generado de inmediato el rechazo y la condena de los principales actores internacionales implicados en esta crisis en apoyo de Kiev: Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea. | Fuente: EFE

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": Hay un riesgo de prematuridad asociada a una alta mortalidad de los niños, la niña culminará su crecimiento y no crecerá más, habrá un problema de desnutrición y con el problema de la anemia que es tan severo en el país, lo más probable es que no pueda desarrollarse en el colegio y no tenga la capacidad de tomar buenas decisiones, así lo reveló el doctor Napoleón Paredes, médico obstetra, especialista en terapia hormonal. Alertó que los casos de embarazo en adolescentes en la zona rural es casi el doble que en la zona urbana y en la selva es el doble que el promedio nacional, eso se debe a que las niñas están en un hacinamiento y muy expensas al abuso sexual y en la amazonia al tema cultural.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.