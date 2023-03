Vista general del puente que conecta la parte continental de Rusia con la península de Crimea a través del estrecho de Kerch, en el Mar Negro. | Fuente: EFE

Ucrania registró una "actividad atípica" de Rusia en el mar Negro, coincidiendo con los esfuerzos para recuperar los restos del dron estadounidense contra el que chocó un caza ruso, según las imágenes del incidente publicadas este jueves por el Mando Europeo de las Fuerzas Armadas de EE.UU. (EUCOM).



La portavoz del Mando Sur de Ucrania, Nataliya Humenyuk, señaló que los movimientos rusos están relacionados con las preparaciones de un nuevo ataque de misiles ruso contra Ucrania y con "los recientes sucesos con el dron estadounidense" que se hundió el martes a unos 100 kilómetros al suroeste de Crimea, según la agencia UNIAN.



Explicó que actualmente hay "muchas unidades de la flota auxiliar" y 20 buques rusos en el mar Negro, de los cuales cuatro son portamisiles y "uno está bajo el agua".

Ocultar sus intenciones

En su opinión, los rusos tratan de dispersar los barcos, "cubriendo lo máximo posible el teatro de operaciones navales en el mar Negro y tratando de ocultar sus acciones", recalcó.



La cadena de televisión estadounidense ABC señaló que barcos rusos habían llegado el miércoles al lugar donde el dron MQ-9 Reaper de la Fuerza Aérea de EE.UU. se hundió el día antes y que probablemente los rusos hayan recogido "piezas" del vehículo no tripulado.



El Kremlin no quiso comentar hoy si Rusia intentará elevar a la superficie los restos del dron, como aseguró la víspera el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolái Pátrushev.



"Eso es prerrogativa de los militares. Si lo consideran necesario para nuestros intereses y nuestra seguridad, lo harán", dijo el portavoz, Dmitri Peskov.



El dron se partió en varios fragmentos y se hundió a entre 1.200 y 1.500 metros de profundidad, según EE.UU., que tomó medidas para asegurarse de que el aparato ya no contiene información sensible.

A mayor profundidad que la del "Kursk"

Se trata de una profundidad mucho mayor que los 108 metros de profundidad en los que yacía el submarino nuclear ruso Kursk, que se hundió en 2000 y fue reflotado un año después con ayuda occidental.



El Ministerio de Defensa ha mantenido silencio después de que el titular de esta cartera, Serguéi Shoigú, y el jefe del Estado Mayor General, Valeri Guerásimov, hablaran la víspera del incidente con sus homólogos de EE.UU., Lloyd Austin y Mark Milley, respectivamente.



Rusia considera el vuelo del dron en la "zona de restricción de vuelo" declarada por Moscú frente a la costa de la anexionada península de Crimea por la guerra en Ucrania una "provocación", pero niega que hubiera habido una colisión, algo que desmienten las imágenes publicadas hoy por EEUU.



En el video se puede apreciar que una de las hélices del dron y uno de los puntales están dañados "tras colisionar 60 segundos antes el Su-27 ruso con el MQ-9" estadounidense.



El Ministerio de Defensa de Rusia tampoco se ha pronunciado aún sobre el hallazgo por parte de soldados ucranianos de restos de un dron de uso civil que fue fabricado supuestamente por una compañía china, modernizado y armado, y que fue presuntamente usado por Rusia en la guerra en Ucrania, según la cadena CNN.



Mientras que Ucrania observa los movimientos rusos en el mar Negro y la aparición de supuesto armamento chino por primera vez en la contienda, en el mismo campo de batalla ha notado una disminución en el ritmo de la ofensiva rusa, especialmente en el Donbás.

Disminuye el potencial ofensivo

Un portavoz militar ucraniano Oleksiy Dmytrashkivskyi afirmó que hace una semana había entre 90 y 100 intentos diarios de asalto por parte de Rusia, mientras que ahora no superan los 29 debido a las bajas y la pérdida de equipamiento militar, según el medio ucraniano Armyinform.



El Instituto estadounidense para el Estudio de la Guerra (ISW) indicó hoy que es probable que "la ofensiva rusa en la región de Lugansk esté cerca de haber terminado, si es que aún no lo ha hecho".



Además, añadió, el asalto del Grupo Wagner a Bajmut, en la vecina provincia de Donetsk, "también parece estar llegando a su culminación", ya que fuentes militares de Ucrania han notado "una marcada disminución en el número de ataques en esta ciudad y sus alrededores, particularmente en los últimos días".



El líder impuesto por Rusia en Donetsk, Denís Pushilin, admitió que "la situación en Bajmut sigue siendo compleja, difícil", y que "no hay indicios de que el enemigo tenga intención de retirarse".



Unos 3.000 residentes, entre ellos 33 niños, permanecen en la devastada ciudad y se niegan "rotundamente" a ser evacuados, según dijo hoy el gobernador de la región, Pavlo Kyrylenko.



Por ello, Kiev ha impuesto una "evacuación obligatoria" de todos los menores que quedan en la urbe, que antes de la guerra contaba con unos 70.000 habitantes.

(Con información de EFE)

