Un residente local toma la mano de un niño mientras pasa junto a un edificio destruido luego de un ataque con misiles C-300 en la ciudad ucraniana de Kharkiv el 31 de marzo de 2023. | Fuente: AFP

Ucrania evacuará a 126 niños de una veintena de localidades de la región de Donetsk debido a los feroces combates en el este del país con Rusia, donde los mercenarios del grupo Wagner habrían avanzado en el corazón de Bajmut y en las inmediaciones de los bastiones de Avdíivka y Máriinka.



En una reunión presidida por la viceprimera ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, se aprobó "la evacuación obligatoria de 126 niños de 21 localidades de la región de Donetsk, donde la situación de seguridad sigue siendo crítica", según informó en Telegram el Ministerio para la Reintegración de los Territorios Ocupados.

Evacuaciones de zonas de guerra

Esta entidad, encabezada por Vereshchuk, señaló que la evacuación será llevada a cabo por cinco patrullas de la unidad de la Policía de Ucrania conocida como "Ángeles Blancos", especializada en el traslado en vehículos blindados de niños que viven en zonas de guerra.



Los menores, a los que el Estado les ofrecerá vivienda y ayuda material y psicológica, deben ir acompañados de al menos un padre o representante legal.



La evacuación coincide con las acusaciones de que Rusia habría deportado ilegalmente a menores de Ucrania, algo que Moscú niega categóricamente.



Rusia anunció la víspera que su comisionada presidencial para los Derechos del Niño, María Lvova-Belova, reclamada por la Corte Penal Internacional (CPI) por la supuesta deportación de menores, debía intervenir por videoconferencia en una reunión informal del Consejo de Seguridad de la ONU.



El Reino Unido bloqueó la emisión de la reunión en el servicio de televisión de la ONU, ante lo cual Rusia acusó a Londres y a Washington de "asustarse de la verdad".



"He aquí su apego a la libertad de expresión", ironizó el representante ruso en Naciones Unidas, Vasili Nebenzia.



"La verdad radica en que estos niños fueron evacuados de zonas de acciones bélicas, provocadas por el criminal régimen de Kiev, radica en que durante nueve años de guerra Kiev no se interesó por el destino de estos niños y sometió sus vidas a peligro de modo deliberado y sistemático", añadió.



Además, negó que Rusia haya entregado en adopción a los menores o que obstaculice la reunificación de aquellos que tengan familia en Ucrania.



Rusia dice estar dispuesta a devolver a Ucrania los niños deportados | Fuente: AFP

Difícil situación en el Donbás

En tanto, Zelenski reconoció en su comparecencia ante la prensa en Varsovia junto al presidente polaco, Andrzej Duda, los "continuos ataques de artillería pesada" rusa en Bajmut y la "escasez de municiones" que afrontan los defensores ucranianos en esta ciudad, parcialmente ocupada por los mercenarios de Wagner.



Según el estadounidense Instituto de Estudios de la Guerra (ISW), las imágenes geolocalizadas "indican que las fuerzas rusas probablemente avanzaron en el sur de Bajmut más cerca del estadio Avangard".



Además, el ISW constató que las tropas rusas persisten en su intento de cercar la ciudad, con combates cerca de las localidades de Orikhovo-Vasylivka (11 km al noroeste), Khromove (2 km al oeste) e Ivanivske (6 km al oeste).



Por su parte, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas afirmó en su parte diario que el Ejército ucraniano repelió más de 60 ataques rusos en las zonas de Bajmut, Avdiivka, Máriinka y Limán, situadas todas ellas en Donetsk.



Ucrania prepara contraofensiva

Sin embargo, los ucranianos no se desaniman: el ministro de Defensa ucraniano, Oleksii Réznikov, afirmó hoy en una entrevista al portal ucraniano NV que "habrá una contraofensiva y su objetivo será debilitar y romper la defensa del enemigo".



El titular de Defensa de Ucrania se abstuvo de poner una fecha concreta a la contraofensiva al señalar que esta depende de diversos factores, incluyendo el estado del tiempo, pero expresó su confianza en una próxima victoria.



"Pienso que esta guerra terminará pronto. Está claro que hubiera querido que nunca hubiese comenzado, pero personalmente creo que este será el año de la victoria", sentenció.



Por su parte, Zelenski aseguró durante su visita a Varsovia que "en esta guerra no hay compromisos: no entregaremos nuestro territorio, ni nuestra libertad ni a nuestros niños", además de enfatizar que la guerra que libra su país es en defensa "de Europa y de la libertad".

int-mos/ad

(Con información de EFE)

