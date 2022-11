Foto: ¨Personal de una unidad militar blindada rusa mientras se sientan en un tanque que avanza a lo largo de una carretera en la región de Kharkiv en Ucrania. | Fuente: AFP

Rusia advirtió este miércoles a la Unión Europea (UE) de medidas de represalia si confisca los activos rusos que han sido congelados por las sanciones comunitarias que se le han impuesto por su campaña militar en Ucrania y los usa para la reconstrucción del país.



"Advertimos una vez más de que si se trata de una confiscación real de la propiedad de los ciudadanos rusos, las empresas, las reservas estatales de nuestro país, inevitablemente se tomarán medidas adecuadas por parte de Rusia", señaló la portavoz de Exteriores, María Zajárova, en su rueda de prensa semanal.



No quiso adelantar si las medidas serían simétricas o asimétricas, pero aseguró que serán "recíprocas y reales" y "no de palabra".



"La responsabilidad de sus consecuencias, incluso para los intereses de las empresas europeas, recaerá únicamente en Bruselas", recalcó.



La Comisión Europea (CE) presentó este miércoles opciones para confiscar los activos rusos congelados para usarlos en la reconstrucción del país en colaboración con socios internacionales.



"Con nuestros socios, nos aseguraremos de que Rusia pague por la devastación que ha causado con los fondos de sus oligarcas y activos de su banco central", tuiteó la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen.



La Unión Europea ha congelado activos privados rusos por valor de 18.900 millones de euros como consecuencia de los diferentes paquetes de sanciones adoptados por su ataque a Ucrania, mientras que hay 300.000 millones de dólares (unos 289.000 millones de euros) de reservas del Banco Central Ruso inmovilizadas entre los países de la UE y sus socios del G7 -EEUU, Canadá, Japón y Reino Unido-.



La legislación europea no permite confiscar los activos congelados salvo que estos estén ligados a la comisión de un delito, por lo que Bruselas lleva meses explorando cómo facilitar esta confiscación y propuso que las violaciones de las sanciones europeas pudiesen considerarse un delito, algo que fue aprobado esta misma semana.



Activos rusos bajo la mira

Por otra parte, Bruselas plantea posibles opciones para canalizar los réditos que se podrían obtener de los activos rusos confiscados a la reconstrucción de Ucrania, ya sea transfiriéndolos a un fondo o al presupuesto de la UE o creando un instrumento internacional para la gestión de estos activos de manera temporal.



"Podría explorarse con los socios internacionales que han adoptado sanciones similares si se podría poner en marcha una gestión activa de los activos congelados e inmovilizados, en particular de los activos líquidos de empresas estatales y del Banco Central de Rusia y entidades afiliadas", dice la CE.



Esto permitiría tener unos ingresos "estables y predecibles" para la reconstrucción de Ucrania, pero requeriría crear instrumentos financieros "preferiblemente a nivel internacional", añade.



La idea sería usar este sistema de forma temporal, por ejemplo hasta que se logre un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, puesto que la legislación internacional prevé que los activos tienen que ser devueltos a su propietario, en este caso Moscú, una vez que las sanciones sean levantadas.



(Con información de EFE)

