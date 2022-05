Esta imagen satelital muestra una descripción general de la fábrica de hierro y acero Azovstal en el este de Mariupol, Ucrania. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Maxar Technologies

Las tropas rusas atacaron este martes con aviación y artillería la acería Azovstal, en la ciudad portuaria de Mariúpol, cuya conquista parece ser el gran objetivo de Moscú en Ucrania de cara la celebración en Rusia del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi el próximo día 9.



"Durante toda la noche nos bombardearon desde el aire, murieron dos civiles, mujeres, y ahora se está produciendo el asalto a Azovstal", afirmó a media tarde el subcomandante del Regimiento Azov, Svyatoslav Palamar ("Kalina") en declaraciones al diario "Ukrainska Pravda".



La planta siderúrgica, cercada desde varias semanas por la fuerzas Ejército ruso y las milicias de la autoproclamada república popular de Donetsk, se ha convertido en un foco de resistencia numantina, que llevó en su momento al presidente ruso, Vladímir Putin, a desistir de su asalto para evitar bajas propias.



Pero, por lo visto, ante la falta de avances en algunos sectores del frentes y repliegues en otros, el mando ruso apuesta por la captura de Azovstal como el principal trofeo a exhibir en la celebración del Día de la Victoria.

Rusia acusa a los militares ucranianos

Según el Ministerio de Defensa de Rusia, las tropas tuvieron que entrar en acción debido a que los efectivos de Ucrania aprovecharon la tregua para la evacuación de civiles para ocupar posiciones de combate.



La ONU confirmó este martes que sólo 101 personas, incluidos niños y ancianos, han podido ser evacuadas de Azovstal, además de 58 civiles que se encontraban en el distrito de Manhush, en las afueras de Mariúpol, la mayoría de los cuales han llegado a zona segura en Zaporiyia.

Ucrania confía en armamento occidental

Mientras, las autoridades ucranianas se muestran cada vez más confiadas en que con la ayuda militar occidental, en particular con el armamento pesado que ha comenzado a recibir el Ejército de Ucrania, conseguirá dar un vuelco a la guerra.



"Esto se notará en las próximas semanas, cuando empecemos a utilizar los obuses que nos está suministrando Estados Unidos, que son más precisos y tienen mayor alcance que los anticuados que emplea el Ejército ruso", afirmó Oleksii Arestóvich, asesor militar de la Presidencia ucraniana en el canal de Youtube "Feigin Live".



En su opinión, la superioridad cualitativa en artillería compensará la superioridad que mantiene Rusia en el aire.



Coincidió con el asesor presidencial, el jefe de la administración militar ucraniana de región de Lugansk, Serguéi Gaidái.



"Todo comenzará a cambiar en un par de semanas. Desde luego, aumentarán los combates. Pero las decisiones de Occidente de ayudarnos se materializarán en no más de dos semanas, y entonces veremos los cambios", dijo hoy Gaidái en un vídeo publicado en Telegram.

Rusia pide cesar la ayuda militar a Ucrania

Los suministros de armamento occidental a Ucrania preocupan claramente a Rusia que ve al ejército cada vez mejor pertrechado.



Putin se quejó hoy antes su homólogo francés que la Unión Europea hace caso omiso a "los crímenes de guerra que cometen los militares ucranianos, a los bombardeos masivos de ciudades y pueblos del Donbás".



Según el jefe del Kremlin, Occidente podría ayudar a poner fin a estos crímenes "influyendo de la debida manera en las autoridades de Kiev y cesando el suministro de armamentos a Ucrania".



Zelenski se reúne con la rada y agradece a Johnson

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, por primera vez desde el comienzo de la invasión rusa, el pasado 24 de febrero se reunió hoy con los miembros de la Rada Suprema, el parlamento unicameral del país, en una sesión en la que participó por videoconferencia el primer ministro británico, Boris Johnson.



En su discurso, el jefe del Gobierno británico dijo que Ucrania "ha hecho estallar el mito de la invencibilidad de Putin" al repeler contra pronóstico al Ejército ruso



"El 24 de febrero de 2022 demostró que nuestra sociedad no está en el papel, sino en el campo de batalla (...). Estas casi diez semanas han demostrado que no se tiene miedo ante un enemigo , terrible si a tu lado se halla un buen amigo, como Gran Bretaña y Boris Johnson", dijo a su vez Zelenski.

(Con información de EFE)

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": La doctora Úrsula Pérez Verástegui, médico infectóloga de la clínica Javier Prado, explicó que el Coxsackie se produce por un virus y que no es una enfermedad grave, pero no hay tratamiento antiviral. Dijo que este virus se contagia fácilmente y es por contacto. Normalmente se da en niños, pero también pueden contagiarse los adultos. La especialista agregó que no se complica, pero condiciona a la deshidratación de los niños y puede condicionar a una hospitalización. Recomendó que ante la aparición de esta enfermedad se requiere un aislamiento de unos diez días.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.