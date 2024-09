Vladímir Putin afirma que Rusia multiplicará casi por diez la producción de drones para la guerra

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró hoy que este año el ejército recibirá casi diez veces más drones que en 2023, cuando se produjeron unos 140 000 aparatos no tripulados.



"En total, en 2023 las Fuerzas Armadas recibieron unos 140 000 aparatos no tripulados. Este año se planea multiplicar la producción, siendo precisos, casi diez veces", dijo Vladímir Putin durante la reunión de la comisión de la industria militar, en una intervención transmitida por la televisión pública.



Vladímir Putin, quien admitió una vez comenzada la campaña militar que las Fuerzas Armadas adolecían de una escasez crónica de drones, subrayó que Moscú también ampliará la producción de "sistemas no tripulados" y también se están fabricando "drones náuticos".



El presidente ruso, Vladimir Putin (C), examina los vehículos aéreos no tripulados rusos durante su visita al Centro de Tecnología Especial (LLC 'STC') en San Petersburgo, Rusia, el 19 de septiembre de 2024. | Fuente: EFE

Tras visitar una de las principales compañías fabricantes de drones en San Petersburgo subrayó que "el grueso de los drones será enviado al frente" para proteger la vida de los soldados y armamento, pero también a los civiles y la infraestructura civil.

"Necesitamos satisfacer completamente las necesidades de las Fuerzas Armadas", resaltó Vladímir Putin y propuso utilizar la inteligencia artificial, ya que la tecnología cambia "casi cada semana", lo que permitirá a las unidades rusas contar con ventaja contra el adversario.

A su vez, adelantó que para 2030 se crearán 48 centros de diseño y producción de drones en diferentes regiones del país.



"La tarea clave es producir una amplia gama de aparatos aéreos no tripulados y establecer cuanto antes la producción en serie de esos equipos avanzados", insistió Vladímir Putin.



Ucrania lanzó el miércoles un ataque masivo con drones que alcanzó un arsenal de misiles, munición y bombas aéreas en la región rusa de Tver, a menos de 200 kilómetros de Moscú, algo que Kiev ya había hecho en el pasado con aeródromos y depósitos de combustible.



Además, los drones náuticos ucranianos han obligado a la Flota rusa del Mar Negro a retirar parte de sus buques de la anexionada península de Crimea.

(Con información de EFE)