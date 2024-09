Parlamento europeo reconoce a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Parlamento de la Unión Europea reconoció este jueves al líder opositor Edmundo González Urrutia como presidente legítimo y democráticamente elegido de Venezuela, en un texto no vinculante que salió adelante con los votos del Partido Popular Europeo, los ultraconservadores y la extrema derecha.



La resolución, aprobada con 309 votos a favor, 201 en contra y 12 abstenciones, también reconoce a María Corina Machado como líder de las fuerzas democráticas en Venezuela.



No obstante, debido una enmienda de socialdemócratas, liberales y verdes que salió adelante, el texto no llega a reclamar a la Unión Europea y a sus Estados miembros -quienes tienen la competencia en política exterior- que se unan en el reconocimiento a Edmundo González.



En el texto, los eurodiputados urgen a la Unión Europea y sus Estados miembros a hacer "lo máximo posible" para que Edmundo González Urrutia pueda asumir la Presidencia de Venezuela el próximo 10 de enero de 2025.



"El respeto de la voluntad del pueblo venezolano, expresada en las elecciones, sigue siendo la única vía para que Venezuela restablezca la democracia, permita una transición pacífica y auténtica y resuelva la actual crisis humanitaria y socioeconómica", dice la Eurocámara.

Pedido a la Corte Penal Internacional

También piden a la Corte Penal Internacional que incluya las violaciones de los derechos humanos y las detenciones arbitrarias en curso en sus investigaciones sobre los presuntos crímenes contra la humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro, que fue proclamado presidente electo por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela sin aportar las actas de votación mesa por mesa como exige la ley.

Además, se exige la "liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos y las personas detenidas arbitrariamente" y se aplaude la decisión del Gobierno español de conceder asilo político a Edmundo González Urrutia, lo cual, dicen, permite "protegerle y mantener una perspectiva viable de resolución del estancamiento político".



Por otro lado, piden a los gobiernos y al alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, que restablezcan las sanciones contra miembros del Consejo Nacional Electoral de Venezuela "como señal de buena voluntad" y que el resto de sanciones contra el régimen se prolonguen y amplíen.



"Si el 10 de enero de 2025 no se produce un traspaso pacífico de poder y el restablecimiento de la democracia, se producirá un nuevo éxodo migratorio hacia otros países de la región, similar al que ha llevado a cerca de ocho millones de venezolanos a huir del país en los últimos años", advierten los eurodiputados.



Con esta resolución, la Eurocámara va -de manera simbólica- más allá que el Consejo de la Unión Europea, en cuyos ministros de Exteriores recae la competencia de la política exterior comunitaria y que a finales del pasado mes de agosto decidieron no reconocer a Maduro como presidente pero tampoco hacerlo con el líder opositor.

Agradecimiento de Edmundo González

El líder opositor venezolano Edmundo González -exiliado en Madrid desde el pasado 8 de septiembre- agradeció, a través de X, al Parlamento europeo por el reconocimiento y destacó que se sigue incrementando el respaldo de la comunidad internacional.

"¡Gracias! Los venezolanos queremos lo mismo que los europeos han logrado: vivir en libertad y democracia. Como presidente electo, agradezco al Parlamento Europeo por este reconocimiento que me trasciende; es el reconocimiento a la voluntad soberana del pueblo de Venezuela y a la estruendosa voz de una mayoría que exige se respete la verdad. Y vaya mi mensaje a los venezolanos: La comunidad internacional sigue incrementando su respaldo a la voluntad soberana de nuestro pueblo. ¡Estamos trabajando sin pausa por hacerla valer!", publicó en su cuenta de red social.

Por su parte, María Corina Machado también agradeció al Parlamento Europeo por reconocer al abanderado del antichavismo mayoritario, Edmundo González Urrutia, como "presidente electo".

"El Parlamento Europeo reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. ¡Gracias, Europa!", resaltó la líder opositora a través de X.

