Putin debate con el Consejo de Seguridad ruso la neutralización de amenazas en el espacio

El presidente ruso, Vladímir Putin, debatió este viernes con el Consejo de Seguridad de Rusia la neutralización de las amenazas provenientes del espacio que podría afrontar el país y reiteró que Moscú no tiene intención alguna de emplazar armas nucleares en el cosmos.



"El tema de espacio, el tema de la neutralización de las amenazas que podemos enfrentar en la esfera espacial, debe estar constantemente en el centro de nuestra atención. Propongo hablar hoy de esto", declaró, al iniciar la reunión.



Vladímir Putin aprovechó la ocasión para comentar "los bulos de algunos políticos de Occidente sobre nuestros supuestos planes de emplazamiento de armas nucleares en el espacio".



"Digo 'supuestos' porque no existen tales planes, como yo he dicho anteriormente, como todos sabemos bien, no los hay", recalcó.

"Grave amenaza", según EE.UU.

Las autoridades estadounidenses informaron a mediados de febrero de que Washington se enfrenta a una "grave amenaza" por el desarrollo por parte de Rusia de un arma contra satélites en el espacio.



"Puedo confirmar que se trata de una tecnología antisatélites que Rusia está desarrollando", dijo John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca, quien rechazó aclarar si se trata de un tipo de armamento que incluye capacidad nuclear, algo que habían indicado previamente medios estadounidenses.



Kirby consideró que el desarrollo de ese tipo de armamento es "preocupante", pero "no existe una amenaza inmediata para la seguridad de nadie".



Sin embargo, señaló que Rusia ha estado trabajando en el desarrollo de este tipo de armamento durante "muchos meses, e incluso puede que algunos años", aunque no fue hasta hace unas semanas que la comunidad de inteligencia de EE.UU. pudo concluir con mayor confianza que Moscú continúa persiguiendo este objetivo.



Mientras, el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, aseguró que una de las razones por la que Washington levanta tanto "ruido" sobre ese tema es su deseo de "asustar a los senadores y congresistas" para conseguir más medios para Ucrania y la contención de Rusia. (Con información de EFE)