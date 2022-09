El mandatario ruso aseguró que Ucrania es la que se niega a negociar con el Kremlin para ponerle fin al conflicto. | Fuente: AFP

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, dijo hoy ante el primer ministro de la India, Narendra Modi, que hará todo lo que pueda para que termine lo antes posible el conflicto en Ucrania.



"Conozco su postura con respecto al conflicto en Ucrania y las preocupaciones que expresa con frecuencia. Haremos todo lo posible para que termine cuanto antes", dijo Putin a Modi en una reunión en la ciudad uzbeka de Samarcanda, donde ambos asistieron a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).



El jefe del Kremlin aseguró que es Ucrania la que se niega a negociar con Rusia en lo que va del conflicto iniciado el pasado 24 de febrero.



"Desafortunadamente, la otra parte, los dirigentes de Ucrania, expresaron su rechazo al proceso de negociación, porque quieren conseguir sus objetivos por la vía militar", aseguró Putin.

Así, el mandatario ruso aseguró que su nación mantendrá al tanto a la India sobre el avance de las negociaciones.



No es momento para guerras

A su turno, el primer ministro de la India señaló ante Putin que ahora no es momento para guerras.



"Sé que ahora no es el momento para guerras y hemos hablado de ello, en particular durante nuestras conversaciones telefónicas", dijo el primer ministro indio.



Modi agregó que "la diplomacia, la democracia y el diálogo" son las herramientas necesarias para resolver las disputas.



"Hay que alcanzar la paz en el futuro", dijo, y se congratuló por la posibilidad de "conocer de cerca" la postura Putin.



Modi también destacó el desarrollo de las relaciones con Moscú y su importancia para ambos países.



"Creo que estas relaciones son muy importantes. Somos amigos que durante décadas hemos estado codo con codo", recalcó.



En este sentido, se mostró convencido de que "en el futuro las relaciones solo mejorarán y se reforzarán", lo que "beneficiará a todo el mundo".

(Con información de EFE)