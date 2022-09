Ucrania: Misión de la ONU irá a Izium tras el hallazgo de más de 400 tumbas en territorio liberado

Dos técnicos forenses excavan cerca de una cruz en un bosque en las afueras de Izyum, este de Ucrania, tras el hallazgo de un entierro masivo. | Fuente: AFP

La misión de derechos humanos que la ONU tiene desplegada en Ucrania tiene previsto visitar la localidad de Izium, en la región de Járkov, para verificar las informaciones relacionadas con el hallazgo de más de 400 tumbas, tras la retirada del Ejército de Rusia como resultado de una contraofensiva ucraniana.



"Nuestra misión de seguimiento en Ucrania está siguiendo estas alegaciones y va a organizar una visita a Izium para determinar las circunstancias de la muerte de estos individuos", dijo en Ginebra la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Liz Throssell.



Entre las principales informaciones que esa misión buscará recolectar es si las víctimas eran personal militar o civiles; y si fueron asesinadas, murieron durante las hostilidades o fallecieron por causas naturales que a la vez fueron consecuencia de la falta de atención médica, explicó.



Los observadores de la ONU realizaron una misión similar en Bucha, una localidad al norte de Kiev, donde hubo combates y se denunciaron graves exacciones de las tropas rusas contra los civiles, en particular cuando iban de retirada a fines del pasado marzo, tras lo cual se descubrieron fosas comunes.



Throssell señaló que el plan de la misión no se limitará a visitar Izium, sino que también se trasladará a otras zonas del este del país que han sido recuperadas por el Ejército de Ucrania en las dos últimas semanas para verificar cuál es la situación de derechos humanos allí.



Por otra parte, se teme que algunos residentes de las zonas que durante meses estuvieron ocupadas por Rusia puedan ser considerados "colaboradores" de este país y que se tomen represalias contra ellos.

"Entierro masivo"

Según las autoridades ucranianas, un total de 440 tumbas sin ninguna identificación han sido localizadas hasta ahora en la ciudad ucraniana de Izium, en la región de Járkov, ocupada por el Ejército ruso hasta que hace apenas unos días fue recuperada por Kiev.



"Se están descubriendo fosas comunes en Izium después de ser liberada de los rusos. Hay hasta 440 tumbas sin identificar", explicó este viernes el Ministerio de Defensa ucraniano en su cuenta de Twitter.



El ministerio ucraniano agregó que en Izium "ya se han iniciado las acciones procesales necesarias" y que para este sábado "debería estar disponible más información -clara, verificada-", sobre estos hallazgos.



El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció este jueves el hallazgo de una fosa común con un número no precisado de cadáveres en la población de Izium, en el este del país.



"Se encontró un entierro masivo de personas en Izium", dijo Zelenski en su habitual discurso nocturno divulgado por la presidencia, en referencia a esa localidad recientemente liberada de los rusos, aunque no precisó el número de fosas encontradas.



