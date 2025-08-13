Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Vladímir Putin tuvo conversación telefónica con Kim Jong-un ad portas de cumbre clave con Donald Trump

Vladímir Putin aprovechó la ocasión para
Vladímir Putin aprovechó la ocasión para "valorar altamente" el apoyo de Pyongyang en la guerra en Ucrania. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El Kremlin informó que el presidente ruso le informó al líder norcoreano sobre los preparativos para la próxima cumbre con Donald Trump en Alaska.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente ruso, Vladímir Putin, sostuvo una conversación telefónica con uno de sus principales aliados en la guerra en Ucrania, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, en la que le informó sobre los preparativos para la próxima cumbre con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Alaska.

"El presidente de Rusia compartió informaciones con Kim Jong-un en contexto de las venideras negociaciones con el presidente de EE.UU., Donald Trump", informó en Telegram el Kremlin.

Según la Presidencia rusa, Putin aprovechó la ocasión para "valorar altamente" el apoyo de Pyongyang en la guerra en Ucrania, a la que envió tropas para participar en la expulsión del Ejército ucraniano de la región fronteriza de Kursk, y destacó "el coraje, heroísmo y abnegación" de los soldados norcoreanos.

"El presidente de Rusia felicitó al líder coreano con la venidera fiesta nacional que se celebrará el próximo 15 de agosto: el 80 aniversario de la liberación de Corea del colonialismo japonés", indicó el Kremlin.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Putin y Kim Jong-un acordaron "celebrar futuros contactos"

A su vez, el líder norcoreano señaló que esta celebración es "compartida", en referencia al papel jugado por el Ejército Rojo en la lucha contra los militaristas nipones.

"Ambas partes confirmaron su apego al futuro desarrollo de las relaciones de amistad, buena vecindad y cooperación en todas las direcciones en el marco del acuerdo de cooperación estratégica firmado en Pyongyang el 19 de julio de 2024" que incluye el apoyo militar en caso de agresión foránea, señaló el Kremlin.

La Presidencia rusa concluyó que ambos líderes "acordaron celebrar futuros contactos".

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Vladímir Putin Kim Jong-un Corea del Norte Donald Trump Rusia EEUU Estados Unidos

Más sobre Rusia

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA