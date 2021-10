Carlos Scull, embajador en el Perú nombrado por Juan Guaidó. | Fuente: RPP

Carlos Scull, embajador en el Perú nombrado por el presidente interino venezolano Juan Guaidó, afirmó este lunes que el Gobierno peruano le da la espalda al pueblo de Venezuela con la decisión de designar a Richard Rojas como nuevo embajador peruano en su país.



En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, Carlos Scull lamentó la decisión del Gobierno de restablecer relaciones diplomáticas con el régimen del dictado Nicolás Maduro, pero aclaró que respeta la decisión soberana que le comunicó la Cancillería.



"El Perú ha sido un aliado fundamental del pueblo venezolano para la defensa de los derechos humanos y para la lucha democrática que estamos dando en nuestro país, el Perú no solo creó el Grupo de Lima, sino que en foros internacionales, como las Naciones Unidas, apoyó por ejemplo la creación de una misión de determinación de hechos en el Consejo de derechos Humanos en la ONU, para investigar la violación de graves derechos humanos que hay en nuetro país (...) y lo que nos preocupa fundamentalmente con esta decisión es que ahorita el Perú le vaya a dar la espalda al pueblo de Venezuela", dijo.

Pedido a la premier

Carlos Scull pidió a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, definir qué posición tendrá el Perú en los diálogos entre el régimen de Nicolás de Maduro en Venezuela y la oposición que se realizará en México.



"No sé si es congruente esta posición, con decir que vamos a apoyar la negociación en México, porque si tu dices ahora que en Venezuela hay democracia, que no pasa absolutamente nada, que no hay presos políticos, cómo vas a acompañar una negociación con esa posición. Y eso ojo lo hago con mucho respeto, por eso yo aquí públicamente le pregunto a la premier Mirtha Vásquez si esta es la posición que se va a tomar, si se le va a dar la espalda y se va obviar todos estos temas con respecto a Venezuela", expresó.



Además, Carlos Scull manifestó que con la desición del Perú de reconocer al régimen de Nicolás Maduro su misión diplomática no podría ejercer funciones en el país



"Eso significa que nosotros, por ejemplo, hacíamos muchos trámites gratuitos para los venezolanos asesoría migratoria y ya no vamos a poder hacer estas actividades porque el otro consulado estos trámites tienen un costo muy alto para los venezolanos para que ellos puedan hacer sus trámites migratorios dentro del país y eso afecta la atención que nosotros vamos", sostuvo.



NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": Las vacunas dan mucha más inmunidad que haber tenido la enfermedad. ¿Cómo ocurre esto y cuáles son los estudios realizados sobre el tema?, el Dr. Elmer Huerta nos explica los detalles.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.