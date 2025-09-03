Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Historias con niños
EP 33 • 41:58
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Puerto de Chancay entre los riesgos para la seguridad hemisférica, dice profesor del Colegio de Guerra del Ejercito de EE.UU.
EP 1862 • 17:29
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 3 de agosto | (San Gregorio Magno) - "Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuese, se los llevaban; y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando"
EP 1067 • 12:10

Diosdado Cabello, número 2 del chavismo, insiste en que ataque a supuesta embarcación con drogas es un invento de EE.UU.

Diosdado ministro del Interior, Justicia y Paz del régimen de Nicolás Maduro.
Diosdado ministro del Interior, Justicia y Paz del régimen de Nicolás Maduro. | Fuente: EFE/Ministerio del Interior, Justicia y Paz de Venezuela
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Por su parte, Nicolás Maduro aseguró que su país seguirá "de pie" y con "fe inquebrantable en la victoria" ante la que calificó como una "embestida" por parte de Estados Unidos.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Gobierno de Venezuela insistió este miércoles en que las autoridades de Estados Unidos "inventaron" el presunto ataque en el mar Caribe contra una embarcación en la que supuestamente once personas, que fallecieron, transportaban drogas, una acción, según Washington, llevada a cabo por el contingente militar que ese país desplegó en aguas cercanas a la nación caribeña.

El ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, dijo que se trata de "lo último que se inventaron" en EE.UU. para "lo que -consideró- han intentado siempre" que "es un cambio de régimen en Venezuela" y "salir de la revolución bolivariana (chavismo) con mentiras", en alusión al argumento sobre combatir el narcotráfico con el que la Casa Blanca justifica el despliegue militar. 

Noticia en desarrollo...

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Diosdado Cabello Venezuela Nicolás Maduro

Más sobre Venezuela

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA