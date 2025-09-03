Diosdado Cabello, número 2 del chavismo, insiste en que ataque a supuesta embarcación con drogas es un invento de EE.UU.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Gobierno de Venezuela insistió este miércoles en que las autoridades de Estados Unidos "inventaron" el presunto ataque en el mar Caribe contra una embarcación en la que supuestamente once personas, que fallecieron, transportaban drogas, una acción, según Washington, llevada a cabo por el contingente militar que ese país desplegó en aguas cercanas a la nación caribeña.



El ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, dijo que se trata de "lo último que se inventaron" en EE.UU. para "lo que -consideró- han intentado siempre" que "es un cambio de régimen en Venezuela" y "salir de la revolución bolivariana (chavismo) con mentiras", en alusión al argumento sobre combatir el narcotráfico con el que la Casa Blanca justifica el despliegue militar.



Noticia en desarrollo...

🔴🇻🇪| AL MOMENTO: declaraciones de Diosdado cabello, sobre el "supuesto ataque a un buque en las costas del caribe, cerca de Venezuela". pic.twitter.com/D1aZd1Wzbq — Josue Hernández (@Eljovenchavista) September 4, 2025