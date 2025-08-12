Dólar BCV y DolarToday hoy: ¿Cuánto cotiza el dólar en Venezuela este martes 12 de agosto?

Conoce cuánto cotiza el dólar en el Banco Central de Venezuela y DolarToday este martes 12 de agosto en Venezuela.

El dólar oficial preserva su tendencia al alza en las mesas de cambio venezolanas en agosto. ¿Cuál es la cotización del dólar en Venezuela hoy? El 12 de agosto, el precio del dólar BCV es de 132,30260000 bolívares digitales, según información el Banco Central de Venezuela. Revisa cómo se mueve la divisa norteamericana según el Dólar BCV y DolarToday a continuación.

¿Cuál es el precio del dólar BCV en Venezuela hoy, martes 12 de agosto?

El Banco Central de Venezuela tiene como responsabilidad la difusión del promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las entidades bancarias, así como del análisis de la evolución del tipo de cambio del dólar. La cotización del dólar BCV es de 132,30260000 bolívares digitales en la apertura del 12 de agosto.

Dólar BCV hoy martes 12 de agosto | Fuente: Banco Central de Venezuela

¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela según Monitor Dólar hoy, martes 12 de agosto?

Por su parte, la cotización en Monitor Dólar -plataforma que publica todos los días el promedio en dólar en Venezuela en el mercado paralelo de divisas- se encuentra fijada en 117,26 bolívares digitales hoy, en la apertura del martes 12 de agosto.

¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela según DolarToday hoy, martes 12 de agosto?

El DolarToday es el índice que detalla el tipo de cambio paralelo en comparación a la cotización del Banco Central de Venezuela. Su última actualización indica que la cotización del dólar está fijado en 115,17 bolívares digitales este martes 12 de agosto.

Salario mínimo en Venezuela sufrió caída de un dólar por mes

El Banco Central de Venezuela (BCV) dio a conocer recientemente que el salario mínimo en Venezuela sufrió la caída al equivalente de 1 dólar mensual. El monto se complementó con bonos gubernamentales no computables que registren una adición de hasta 160 dólares mensuales.

Ello ha generado críticas desde diferentes sectores como el caso de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), quienes solicitaron el incremento salarial de los docentes, dado que ganan entre 1 y 4 dólares mensuales.