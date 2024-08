DolarToday, Monitor Dólar y BCV hoy: ¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela este martes 20 de agosto?

Conoce en cuánto cotiza la divisa norteamericana en DolarToday, Monitor Dólar y en el Banco Central de Venezuela este martes 20 de agosto.

¿La crisis poselectoral en Venezuela ha impactado en el precio del dólar hoy a tres semanas de las elecciones? La cotización del dólar BCV se encuentra en 36,68 bolívares en la apertura de jornada, según el reciente informe del Banco Central de Venezuela, mientras que DolarToday también compartió a conocer su estimación. Te informamos a continuación los movimientos de la divisa norteamericana, tanto en el BCV como en DolarToday y Monitor Dólar.

¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela hoy martes 20 de agosto, según Dolar Today?

En la apertura de la jornada, Dolar Today -índice que refleja el tipo de cambio paralelo o mercado negro frente a la cotización del BCV- estipuló que la cotización de la divisa norteamericana está tazada en 41,91 bolívares digitales.

¿Cuál es el precio del dólar hoy martes 20 de agosto, según Monitor Dólar?

En cuanto al Monitor Dólar, plataforma que comparte diariamente en tiempo real el movimiento de la divisa en mercados paralelos, el precio del dólar en Venezuela está en 41,67 bolívares hoy, martes 20 de agosto.



¿Cuál es el precio del dólar BCV hoy martes 20 de agosto?

En tanto, el Banco Central de Venezuela es el ente responsable de velar por la estabilidad monetaria y se encarga de registrar el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las entidades bancarias venezolanas. La cotización de la divisa para hoy martes 20 de agosto indica que la divisa norteamericana está fijada en 36,68 bolívares en BCV.

Dólar BCV hoy, 20 de agosto | Fuente: BCV

Maduro anuncia que economía venezolana puede crecer un 10%

Hace unos días, el presidente venezolano Nicolás Maduro indicó que un informe del Banco Central de Venezuela certificó que la economía había registrado un incremento del 8% en el primer semestre del año. Fue así que el lunes, el jefe de Estado consideró que las proyecciones indican que la economía podría tener un aumento del 10%.

"He dicho y lo afirmo: La proyección de crecimiento en todo el año en un principio dio 8 puntos, 8% de la economía, del Producto Interno Bruto (PIB), va a ser superior al 8%, quizá llegue al 10% de la economía real, no de la economía de los papeles, de la especulación, de la especulación en una bolsa, de la especulación con una moneda, no es la economía ficticia, es la economía real, la industria, la agricultura, la agroindustria y el emprendimiento", sentenció.