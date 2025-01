Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Venezuela Internacionalista Francisco Belaúnde prevé una "reacción violenta" del régimen de Nicolás Maduro durante manifestaciones del 10 de enero

El internacionalista Francisco Belaúnde aseguró que es "poco probable" que Edmundo González Urrutia pueda asumir como presidente de Venezuela este 10 de enero, fecha en la que Nicolás Maduro jurará en el cargo para un tercer mandato.

"Este tipo de regímenes logra asentarse a base de represión, básicamente una minoría clientelar y mucha represión. Así que es poco probable", indicó en diálogo con RPP.

El especialista afirmó que la oposición al chavismo viene buscando un consenso a nivel internacional tras el pronunciamiento de distintos gobiernos de la región que han manifestado su apoyo a González, entre ellos el Perú.

"La oposición está un poco jugando su partido, como se dice, haciendo una apuesta, que se pueda crear lo que se llama un momentum. Ellos están apostando de esa manera", refirió.

Manifestaciones contra Maduro

El llamado a manifestaciones por parte de la oposición, según Belaúnde, buscaría "poner contra la pared" a Maduro y sus aliados; sin embargo, existe un peligro latente de repetir escenarios de represión como en años anteriores, por los cuales el mandatario es investigado por la Corte Penal Internacional.

"Me imagino que el Gobierno debe estar bastante preocupado porque está en un desafío abierto y no saben exactamente cómo va a reaccionar la gente, sobre todo la calle (...) Probablemente, lo que va a haber eventualmente sería, esperemos que no, una reacción violenta", apuntó.

Para Belaúnde, la oposición venezolana buscaría una reacción por parte de las fuerzas del orden en contra del régimen.

"Me imagino que a eso está apuntando la oposición, a ese tipo de situación en que de pronto la tropa se voltea al Gobierno y se suma a los manifestantes. Es un poco el sueño de muchas personas que luchan contra dictaduras tan difíciles de sacar", mencionó.