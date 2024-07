Jefe de ente electoral venezolano crítica a Edmundo González en día de elecciones: "El señor desconoce la Constitución"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Elvis Amoroso, reiteró este domingo -cuando se desarrolla la elección presidencial en el país- sus críticas al candidato de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, por no haber firmado un compromiso de reconocimiento de resultados, pese a que no es ningún requisito legal ni obligatorio.



"El señor Edmundo González desconoce la Constitución y desconoce las leyes de la República, que son las leyes de todos los venezolanos", dijo Amoroso en su primer discurso de la jornada, en el que aseguró que el 95 % de las mesas de votación ya estaban operativas y recibiendo a votantes en todo el país.



El funcionario chavista criticó al abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) por negarse a firmar un acuerdo propuesto unilateralmente por el presidente y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, que sí fue suscrito por ocho contendientes, que se comprometieron a reconocer el resultado que emita el CNE al final de la jornada, un compromiso ya adquirido previamente por el bloque opositor con la firma del Acuerdo de Barbados de garantías electorales.



"Le deseamos lo mejor por su salud, pero no vino", insistió Amoroso, que nombró los partidos políticos que apoyan a cada candidato menos a los que respaldan a González Urrutia y al exdiputado Enrique Márquez "porque tampoco se presentaron a firmar el acuerdo".

Reconocerán resultados

Al respecto, Márquez dijo que está listo para reconocer los resultados pero, recordó, los 10 candidatos deben tener "acceso a las actas de escrutinio" que emita cada centro de votación para corroborar luego el boletín ofrecido por el CNE y, entonces, "el reconocimiento es automático".



"Tenemos derecho a no firmarlo y tenemos razón al no firmarlo en el momento en que se planteó y la manera como se planteó. Soy un demócrata, conozco el tema electoral como la palma de mi mano. Conozco al CNE como la palma de mi mano", subrayó el candidato, que fue vicepresidente del ente electoral.



Pese a lo dicho por Amoroso, no existe una disposición legal ni constitucional que obligue a los candidatos a firmar un compromiso de reconocimiento anticipado de resultados electorales.



Sin embargo, el presidente del ente comicial señaló otro asunto que sí es de estricto cumplimiento, la prohibición de difusión de resultados antes que el CNE, por lo que advirtió a la PUD de abstenerse de hablar de resultados, aunque el bloque antichavista no ha dicho que pretenda adelantarse al boletín oficial.

EFE