Desde la clandestinidad: María Corina Machado dice que asistirá a manifestación y que mantiene contacto con policías y militares

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado confirmó este martes que saldrá de la clandestinidad y asistirá a la manifestación que convocó para el 9 de enero, un día antes de la toma de posesión presidencial, que tanto el oficialista Nicolás Maduro como el opositor Edmundo González Urrutia prometen asumir.



"Por nada del mundo yo me pierdo ese día. Esto es un día histórico, esto es un día en el cual todos los venezolanos queremos ser parte", dijo la exdiputada en una rueda de prensa virtual, en la que insistió en la reivindicación de la victoria de González Urrutia en las presidenciales del 28 de julio, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio el triunfo a Maduro, un resultado rechazado por el antichavismo y gran parte de la comunidad internacional.



La cita, a la que convocó a "todos (incluidos) los niños, los jóvenes y, muy importante, las abuelas", es a las 10 de la mañana en todas las ciudades y pueblos de Venezuela y, en el resto del mundo, cada país acorde a su horario local.



Pidió a los asistentes que acudan con camisetas con los colores de la bandera, amarillo, azul o rojo, "que cada quien escoja el color que quiera".



Machado anunció la convocatoria el pasado domingo, cuando aseguró ese "día será registrado en la historia como el día en que Venezuela dijo basta. Basta de aguantar, basta de callar. Es nuestra tierra, nuestra bandera. La libertad no se suplica, se lucha y se conquista".



Insistió en la necesidad de salir a la calle "llenos de confianza" porque -subrayó- "Maduro no se va a ir solo, hay que hacerlo salir con la fuerza de un pueblo que no se rinde jamás".

Machado aseguró que en el "régimen" hay "divisiones y fracturas cada vez mayores" y "divisiones", en un sistema que es "una dictadura" en la que -aseguró- "hay múltiples grupos, cada uno intentando salvarse".

Machado dice que se mantiene en contacto con policías y militares venezolanos

Machado también recordó que los funcionarios militares y electorales cooperaron el día de los comicios presidenciales del 28 de julio para que la oposición al chavismo obtuviera las actas de votación que demuestran el "triunfo" de González Urrutia sobre Nicolás Maduro.



"Los militares tuvieron su acta y nosotros no hubiéramos tenido acceso a esas actas si no hubiese sido por la cooperación de los funcionarios del Plan República y del CNE (Consejo Nacional Electoral) que desobedecieron órdenes de que no podían entrar nuestros testigos y que no podían recibir las actas", dijo Machado en rueda de prensa virtual.

La exdiputada reiteró que González Urrutia es el "presidente electo" y que "eso lo saben, en primer lugar, los militares".



Además, dijo estar segura de que en el seno de los cuerpos policiales y militares hay funcionarios que "entienden que esto se acabó, que esto hay que pararlo".



"Tienen familia, tienen hijos, no se quieren ir, quieren un cambio real y todo ese miedo que les metieron, que si nosotros llegábamos era el caos, se han dado cuenta que (...) el caos son ellos (el chavismo), la violencia son ellos", apostilló.

Machado también afirmó que se mantiene en contacto con policías y militares, quienes, aseguró, en este momento "están tomando decisiones" de cara a la toma de posesión de la presidencia del 10 de enero.



"Cada quien está tomando una decisión: si quiere ser tirano te reprime o un héroe que defiende a su pueblo. (...) Esta es su gran oportunidad", afirmó.



Ademas, aseguró que, en el "régimen" hay "divisiones y fracturas cada vez mayores" y "divisiones", en un sistema que es "una dictadura" en la que -aseguró- "hay múltiples grupos, cada uno intentando salvarse".



"Es una situación obviamente inestable, peligrosa. Ellos han usado la violencia, nosotros creemos en la organización cívica y pacífica. Si todos reaccionamos dentro y fuera no hay fuerza que nos detenga", señaló.



"Hoy en día, el sistema está en una fase terminal, eso es un castillo de naipes", destacó.