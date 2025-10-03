Últimas Noticias
Maduro advierte que "si es necesario" pasarán a las formas de lucha armada ante posible intervención de EE.UU. en su país

Maduro se pronunció nuevamente ante posible intervención de los Estados Unidos.
Maduro se pronunció nuevamente ante posible intervención de los Estados Unidos. | Fuente: EFE
por Pedro Luis Ramos Martinez

El líder del Chavismo afirmó que Venezuela tiene derecho a la paz, la soberanía y a su existencia. Esto en medio de la tensión que hay por el despliegue militar que ordenó Donald Trump en el mar Caribe.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseveró este viernes que su país no descarta ir a la lucha armada contra los Estados Unidos, en caso de ser necesario, para defender su soberanía ante una posible intervención del ejército norteamericano. 

"Venezuela tiene derecho a la paz, a la soberanía, a su existencia y no habrá imperio en este mundo que se lo arrebate, que se lo quite. Si es necesario pasar de las formas de lucha no armada a las formas de lucha armada, este pueblo lo hará por la paz, por la soberanía y el derecho a la existencia", expresó en una conferencia internacional transmitida en cadena nacional. 

Maduro dijo estar seguro de que la "agresión armada" de Estados Unidos es para imponer "gobiernos títeres" y robar los recursos naturales de Venezuela, en un contexto de tensión por el despliegue militar que ordenó el mandatario Donald Trump en el mar Caribe.

"El pueblo de Estados Unidos está muy consciente de que lo que se pretende contra Venezuela es una agresión armada para imponer un cambio de régimen, para imponer gobiernos títeres y para robarle el petróleo, el gas, el oro y todos los recursos naturales", expresó. 

Reclamos ante la ONU

El régimen de Maduro denunció ante la Presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU la "incursión ilegal de aviones de combate" provenientes de Estados Unidos a unos 75 kilómetros de sus costas.

Estados Unidos mantiene al menos ocho buques de guerra en el Caribe y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4 500 soldados bajo el argumento de combate al narcotráfico. Además, ha enviado cazas de última generación F-35B a Puerto Rico.

Este viernes, Estados Unidos hundió otra lancha en aguas internacionales cerca de Venezuela, informó el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien señaló que cuatro personas murieron a bordo y las acusó de "narcoterroristas".

Este ataque se suma a por lo menos otros cuatro que Estados Unidos ha confirmado desde septiembre contra supuestas narcolanchas en el Caribe, tres de ellas cerca de Venezuela y otra cerca de República Dominicana. 

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
Nicolás Maduro Venezuela Donald Trump

