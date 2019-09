Nicolás Maduro junto a integrantes de las Fuerzas Armadas este miércoles durante el acto del IX Aniversario de la Universidad Militar Bolivariana, en Caracas (Venezuela). | Fuente: Presidencia Venezuela | Fotógrafo: .

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este miércoles que desplegará un sistema de misiles para defensa antiaérea en la frontera que el país comparte con Colombia, pues considera que el Gobierno de la nación vecina pretende generar un "conflicto armado" en la zona.



"Ahora vamos a desplegar el sistema misilístico de defensa antiaérea, de defensa terrestre, blindada, vamos a desplegarla del 10 al 28 de septiembre", tiempo en el que se realizarán ejercicios militares en los 2.219 kilómetros de frontera que Venezuela comparte con Colombia, informó el presidente.



Maduro recordó que el martes declaró una alerta naranja para las unidades militares de los estados Zulia, Táchira, Amazonas y Apure, todos fronterizos con Colombia.

Apunta a Duque

"Y ya las tropas están desplegadas" en esos territorios, dijo el mandatario, quien aseguró que el presidente colombiano, Iván Duque, "tiene un plan de provocación, un falso positivo para el mes de septiembre".



"Él pretende montar un falso positivo, agredir territorio venezolano para ir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a armar un show político barato a costa de un conflicto armado", denunció.



A su juicio, Duque "ha llevado a Colombia nuevamente a una situación de guerra" debido al rearme de un grupo de disidentes de la guerrilla FARC, encabezados por el que fuera el número dos de esa organización, Luciano Marín Arango, alias "Iván Márquez". "La violencia de Colombia que se quede en Colombia, no la queremos aquí", agregó el líder chavista.



El Gobierno colombiano considera que la prudencia debe ser la regla de oro ante las nuevas "amenazas" de Maduro. Duque dijo el viernes que el regreso a las armas de un grupo de disidentes de la FARC no supone el surgimiento de una nueva guerrilla sino de una banda narcoterrorista apoyada por Maduro, al que no reconoce como presidente y tacha de "dictador". (EFE)