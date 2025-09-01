Nicolás Maduro ofrece a Donald Trump "la experiencia" de Venezuela en la lucha contra el narcotráfico

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció este lunes a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, así como a los Gobiernos latinoamericanos, la experiencia del país caribeño en la lucha contra el narcotráfico, con el fin de "acabar" con el comercio ilegal de narcóticos en el continente.

"Si usted, presidente Trump, en serio quiere hablar de una lucha para acabar con el narcotráfico, Venezuela tiene la experiencia, modestamente tenemos la experiencia y los resultados concretos", dijo el líder del chavismo en una conferencia de prensa.

El mandatario señaló que la Superintendencia Nacional Antidrogas (SNA), los cuerpos policiales y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela también están "totalmente a la orden" para coordinar con los países de Suramérica y Centroamérica "una sola estrategia" contra el narcotráfico, "si de verdad se quisiera enfrentar ese problema", que es, agregó, uno de los "muchos otros que tiene el continente".

Maduro advierte con declarar "en armas" a Venezuela si es agredida

Maduro también advirtió este lunes sobre la posibilidad de declarar "en armas" a su país en caso de que enfrente una agresión extranjera, en medio de las tensiones con EE.UU., que ha desplegado buques en el mar Caribe como parte de sus acciones contra el narcotráfico.

"Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al periodo de lucha armada, en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela, y declararíamos constitucionalmente la República en armas", afirmó Maduro en una rueda de prensa con medios internacionales.

Según el gobernante, la nación suramericana tiene una estrategia "eminentemente defensiva" que se ha diseñado "durante 20 años" y que incluye "dos formas de lucha", una diplomática y otra que implica el uso de armamento.

"Nosotros estamos en un periodo especial de preparación y en cualquier circunstancia vamos a garantizar el funcionamiento del país, nos toque o no nos toque", añadió el jefe de Estado.

Además, Maduro denunció que EE. UU. ha desplegado ocho barcos militares con 1.200 misiles y un submarino nuclear que "apuntan" a su país, lo que calificó como una "amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal" que considera "comparable" con la crisis de 1962, cuando la extinta Unión Soviética trató de instalar misiles nucleares de alcance medio en Cuba, lo que provocó una crisis con EE.UU. que puso a las dos superpotencias al borde del conflicto atómico.