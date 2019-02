Nicolás Maduro (c) durante una visita a una base militar este martes, en Aragua (Venezuela). | Fuente: EFE | Fotógrafo: Prensa Miraflores

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se habría desmayado durante una visita de este jueves a las fuerzas militares, según afirmó el periodista colombiano Felipe Zuleta, locutor de Blu Radio.

Zuleta contó que un oficial que se encontraba en el lugar y que es fuente suya le narró el vergonzoso momento que vivió el mandatario cuando saludaba a las tropas y de repente se cayó.

Maduro estaba subido a un tanque y al caer quedó atrapado en el vehículo, del cual fue difícil sacarlo debido a su peso. Permaneció así durante cerca de una hora, agregó el locutor de Blu Radio.

“Un oficial que estaba ahí y tengo como fuente, me dijo que él [Maduro] entró a la tanqueta para protegerlo, no como demostración de poder, sino para protegerlo, y se les desmayó dentro de la tanqueta y casi no lo pueden sacar. Estuvo 50 minutos desmayado dentro de la tanqueta… y por el peso casi no lo pueden sacar”.

Los últimos días, Maduro se ha reunido con militares a fin fortalecer su posición como jefe de Estado y frente a los diferentes gobiernos, encabezados por Estados Unidos, que han desconocido su mandato.

Militares "desertores" en su contra

Este miércoles aseguró que un grupo de militares que ha desertado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se encuentran en Colombia conspirando contra su Gobierno, que no es reconocido por numerosos países.



"Un grupo de desertores, militares, se han convertido en mercenarios de la oligarquía colombiana y conspiran desde Colombia para dividir la FANB", dijo el mandatario durante un acto con militares en Caracas.

El mandatario llamó a los uniformados a permanecer rodilla en tierra (fieles) y a su mando con "unidad monolítica y moral máxima", al mismo tiempo que el Parlamento, de contundente mayoría opositora, promueve amnistiar a los militares que desobedezcan a Maduro.

"Por donde aparezca un traidor mercenario, justicia inmediata, justicia justa. ¿Entendido?", preguntó el jefe del Estado a los militares que respondieron afirmativamente y en coro.

Reiteró que entre el 10 y el 15 de febrero se llevarán a cabo ejercicios militares en todo el país ante la "bufonada imperialista", en alusión al respaldo dado por Estados Unidos al jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, que tomó las competencias del Ejecutivo como presidente encargado del país.

"Nervios de acero, calma y cordura y mucha movilización de la conciencia (...) en este mundo nadie respeta a los débiles, a los cobardes, a los traidores", dijo Maduro que decretó "la paz para Venezuela todo el siglo XXI gracias a la unión cívico militar".