¿Pulso de poderío militar? Las cartas de Venezuela ante un eventual conflicto con EE. UU.

Venezuela ha comenzado "una movilización masiva" de sus fuerzas armadas. La decisión, anunciada por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el martes 11 de noviembre, se produce poco después de la llegada a la región caribeña del USS Gerald R. Ford, el más grande de los buques de guerra estadounidenses.

El objetivo de Caracas es colocar "a todas las fuerzas armadas del país en un estado de plena preparación operativa", dijo Padrino López. Estos preparativos conciernen a la infantería, la fuerza aérea, la marina y el arsenal balístico, indicó el Gobierno de Nicolás Maduro.

¿Más allá de alardear?

Por supuesto, "este anuncio es sobre todo un alarde militar tradicional del Gobierno venezolano", afirma Rebecca Jarman, especialista latinoamericana de la Universidad de Leeds, que ha escrito sobre la importancia del Ejército en Venezuela.

El presidente Nicolás Maduro se ha referido a menudo a la "movilización" militar para hacer frente a amenazas externas, reales o infundadas.

Sin embargo, el anuncio fue hecho por Padrino López, el muy influyente ministro de Defensa, "que había sido contactado durante un tiempo para suceder a Hugo Chávez antes de que este último optara por un civil, en este caso Nicolás Maduro", recuerda Rebecca Jarman.

Por lo tanto, las declaraciones de este hombre fuerte del régimen no deben tomarse a la ligera porque "el poder real está en manos de soldados como él en Venezuela", agrega esta especialista.

Además, el llamado a la "movilización masiva" llega en un momento en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está subiendo la escalera de las tensiones a gran velocidad.

Antes de que el USS Gerald R. Ford fuera enviado, la Casa Blanca reactivó una base militar en Puerto Rico, trajo un destructor de Medio Oriente e intensificó los ataques contra lanchas en el Caribe y el Pacífico, descritas por Washington como transportadoras de drogas.

Mientras el poder militar inigualable o casi inigualable de Estados Unidos es bien conocido, con su presupuesto de defensa de 895.000 millones de dólares en 2025, la fuerza real del Ejército venezolano lo es mucho menos.

Sobre el papel, "el Ejército venezolano es poderoso a nivel regional, pero mucho menos imponente en comparación con otras potencias en el escenario mundial", explica Jarman.

Más específicamente, "Venezuela ocupa el puesto 51 en el ranking anual del sitio web Global Fire Power en 2025 (a menudo utilizado en los medios -nota del editor-), lo que significa que no es una potencia militar líder", agrega Amalendu Misra, especialista en temas de seguridad en América Latina de la Universidad de Lancaster.

Lo desconocido de las milicias bolivarianas

Nicolás Maduro a menudo se enorgullece de poder movilizar a millones de hombres para defender la patria. ¿Suficiente para asustar a Washington y sus 453 000 soldados activos en el Ejército? En realidad, el Ejército venezolano tiene alrededor de 123 000 soldados activos, según el sitio web 'Defense Feeds'. También puede contar con poco más de 300 000 reservistas, en comparación con casi 500 000 de Estados Unidos.

Sin embargo, este recuento no tiene en cuenta las "milicias bolivarianas", establecidas en 2008 por Hugo Chávez como una rama oficial del Ejército. Es difícil evaluar el número exacto de estos milicianos que "Nicolás Maduro utiliza como un activo clave en su retórica oficial en torno a la defensa de su país", dice Amalendu Misra, quien estima que debe haber al menos un millón.

"Estas milicias se utilizan tanto para operaciones de aplicación de la ley como para defender las fronteras", señala Jarman. Nicolás Maduro también las ha utilizado para reprimir las manifestaciones de la oposición.

"Aunque es probable que no todos los milicianos respondan al llamamiento de las autoridades para luchar contra Estados Unidos, si es necesario, esto los convierte en una fuerza armada que no debe desestimarse", resume Amalendu Misra.

"Es difícil decir si la infantería es el punto fuerte del Ejército venezolano o de la Fuerza Aérea", comenta Jarman. El propio Hugo Chávez había sido paracaidista y había puesto el énfasis en la aviación. Venezuela tiene algunos F-16 estadounidenses envejecidos, pero tiene docenas de Sukhoi Su-MK30 rusos que "son fácilmente los cazas más sofisticados del norte de América del Sur", señala el sitio web 'Defense Feed'.

Esto no lo convierte en un adversario importante para la fuerza aérea estadounidense. Pero una posible batalla aérea no sería un paseo por el parque para Estados Unidos, especialmente porque Venezuela ha pasado años desarrollando su sistema de defensa aérea.

El Ejército también tiene algunos vehículos blindados, como tanques rusos o algunos modelos franceses antiguos (tanque AMX-30, AMX-13) de las décadas de 1960 y 1970.

¿La guerra de guerrillas como única opción?

Este inventario no tiene en cuenta "el hecho de que el Ejército venezolano no tiene experiencia real en el campo, lo que significa que no tenemos idea de cuán efectivo puede ser en condiciones reales de combate", advierte Amalendu Misra.

Es probable que las sanciones internacionales limiten la capacidad de Venezuela para luchar de manera efectiva. "El país probablemente no tiene los medios para sumar existencias sustanciales de repuestos para reparar cualquier equipo defectuoso o dañado", señaló el experto.

Si estallara un conflicto armado, los expertos entrevistados creen que solo la guerra de guerrillas podría representar un problema para un ejército invasor.

"Es solo en esta zona que las fuerzas armadas, y en particular las milicias bolivarianas, tienen cierta experiencia en el campo, ya que han tenido que aplicarlas ante la explosión en los últimos 20 años de la delincuencia urbana vinculada, entre otras cosas, al narcotráfico", dice Rebecca Jarman.

"Tienen la ventaja del terreno y la geografía, especialmente si Venezuela puede llevar a combates en regiones montañosas", agrega Amalendu Misra.

No obstante, Venezuela probablemente se encontraría aislada ante un ataque estadounidense. Sus aliados tradicionales -China, Irán y Rusia- "están demasiado lejos para brindar apoyo y probablemente no quieran una confrontación directa con Estados Unidos", dijo Amalendu Misra.

Otros países de la región probablemente tampoco querrían intervenir "porque Venezuela tiene este estatus de paria que evitar", señala Rebecca Jarman.

Por lo tanto, una confrontación con Estados Unidos representaría una guerra perdida. Pero entre la fuerza aérea y la capacidad de hostigar a las fuerzas estadounidenses con técnicas de guerrilla "probablemente no sería tan fácil como Estados Unidos quiere creer", cree Jarman.