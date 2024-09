Régimen de Nicolás Maduro evoluciona en dirección similar a la Nicaragua de Daniel Ortega, según Farid Kahhat

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Venezuela Régimen de Nicolás Maduro evoluciona en dirección similar a Nicaragua con Daniel Ortega, según Farid Kahhat

La represión durante las protestas tras las elecciones presidenciales y la persecución a los actores de la oposición prevén que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela tendría una dirección parecida a lo que viene ocurriendo en Nicaragua bajo el mandato de Daniel Ortega, según estimó el internacionalista Farid Kahhat.

"Este régimen va a evolucionar en una dirección más parecida a la de Nicaragua, donde no solo no hay autoridades electorales independientes, sino donde Daniel Ortega mete preso a todo el que quiera competir en su contra. Apresó, literalmente, a los siete principales candidatos de oposición. Ese es un riesgo real", dijo Kahhat en diálogo con RPP.

Para el especialista, frente al temor que significarían las investigaciones de la Corte Penal Internacional (CPI), el Gobierno chavista estaría "tercerizando" las acciones contra manifestantes a través de grupos civiles vinculados al régimen, quienes cubren su rostro y no portan identidades a fin de evitar ser reconocidos.

Asimismo, remarcó que Maduro ha convertido en "cómplices" a los miembros de la cúpula militar venezolana, por lo que consideró como poco probable que se cometa un golpe de Estado contra el mandatario. Agregó que la violencia contra los protestantes y la postura diferenciada de la comunidad internacional podría desincentivar la participación en las calles.

"Ha habido una represión que ha dado muerte a muchos manifestantes y eso desincentiva la participación. Y presión internacional concertada no ha habido lamentablemente en el caso de Venezuela. Brasil y Colombia han tenido una iniciativa propia que es distinta a las acciones de la Unión Europea, que a su vez coordina, pero no necesariamente tiene la misma posición que Estados Unidos", refirió.

Se debilita la acción internacional

Añadió que el retiro de Venezuela del Pacto de San José y su salida como miembro de la OEA evitan acciones de estos entes en su contra, por lo que los gobiernos que podrían tomar acciones conjuntas, una acción que consideró como una maniobra eficaz, no lo han hecho de manera concertada.

Kahhat también consideró que la labor de los principales representantes opositores, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, para demostrar su victoria en los comicios se ve amenazada por las movidas de la Fiscalía en su contra, remarcando que la justicia venezolana también está del lado de Maduro.

"No hay condiciones, al margen de si hay o no razones para atribuirle delitos a líderes de la oposición, que no las hay, en mi opinión, por lo menos no en esta elección. El punto clave es que no hay condiciones para un juicio justo contra opositores al gobierno", afirmó.