Gustavo Petro arremete contra Daniel Ortega tras ataque contra él y Lula da Silva por postura sobre Venezuela

El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este martes que "al menos" su Gobierno no arrastra "los derechos humanos del pueblo" como si lo hace el de su homólogo nicaragüense, Daniel Ortega, quien lo criticó el lunes por supuestamente defender los intereses de EE.UU. en Latinoamérica al no reconocer los resultados de las elecciones venezolanas.



"Nos ha llamado (al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y a Petro) 'arrastrados' Daniel Ortega, solo porque queremos una solución negociada pacífica y democrática en Venezuela", expresó el mandatario colombiano en la red social X.



A renglón seguido agregó "(A) tal insulto me permito contestarle: Al menos no arrastro los derechos humanos del pueblo de mi país y menos los de mis compañeros de armas y de lucha contra las dictaduras".

El lunes, en una cumbre virtual con jefes de Estado de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), Ortega dijo que a Petro lo veía compitiendo con el presidente de Brasil "en ver quién va a ser el líder que va a representar a los yankis en América Latina".

"Así lo veo a Petro, porque el pobre Petro no tiene la fuerza que tiene Brasil (…) el gigante de América Latina", dijo el gobernante nicaragüense.

Previamente, Ortega había cuestionado con dureza la postura del presidenta Lula da Silva sobre una salida a la crisis en Venezuela.

"La forma en la que se ha comportado Lula ante la victoria del presidente legítimo de Venezuela es una forma vergonzosa, vergonzosa, repitiendo las consignas de los yanquis, de los europeos, de los gobiernos arrastrados de América Latina", dijo.

"¡Te estás arrastrando también, Lula!", enfatizó Ortega. "Lula, si querés que te respete el pueblo bolivariano, respeta la victoria del presidente Nicolás Maduro, y no andes allí de arrastrado", añadió.

La postura de Petro y Lula da Silva sobre Venezuela

Tanto Brasil como Colombia encabezan los esfuerzos internacionales para destrabar la crisis poselectoral venezolana marcada por denuncias de fraude, y han sugerido repetir las elecciones en Venezuela, propuesta rechazada por el chavismo y la oposición.

Lula, aliado histórico del chavismo, dijo el pasado 16 de agosto en una entrevista radial que "Venezuela vive un régimen muy desagradable", aunque no considera que "sea una dictadura", pero sí "un gobierno con sesgo autoritario".

Maduro fue proclamado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con el 52% de los votos, aunque a casi un mes de la elección el ente sigue sin publicar el detalle de la votación mesa por mesa debido a que dice haber sufrido un "ciberataque terrorista".

La oposición liderada por María Corina Machado asegura por su parte que tiene pruebas de que hubo fraude y que su candidato Edmundo González Urrutia ganó.

Tras la publicación de los resultados por parte del CNE, de línea chavista, se desataron protestas que han dejado 27 muertos, dos de ellos militares, además de 200 heridos y unos 2.400 detenidos que son tildados por Maduro de "terroristas".

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado de servir al gobierno, convalidó el jueves 22 de agosto los resultados tras aceptar un recurso presentado por Maduro para "certificar" las elecciones y acusó de "desacato" a González Urrutia, sobre quien pesa una investigación penal. (Con información de EFE y AFP)