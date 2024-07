¿Cuáles son los posibles escenarios si triunfa la oposición en Venezuela?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad Luis Fernando Nunes: "Hasta el 60 % de los chavistas han pedido cambio"

El politólogo venezolano Luis Fernando Nunes analizó los eventuales escenarios tras las elecciones en Venezuela donde la población eligirá entre 10 candidatos, entre ellos, Edmundo González Urrutia, y el mandatario Nicolás Maduro. | Fuente: RPP

El politólogo venezolano Luis Fernando Nunes consideró que "el fraude" es uno de seis los escenarios "más abiertos" que podría ocurrir en las elecciones presidenciales del domingo en Venezuela cuando la población de ese país elija entre 10 candidatos, entre ellos el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia, y el mandatario Nicolás Maduro, quien busca su reelección.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, analizó los eventuales escenarios en las elecciones mientras que, afirmó, los gobiernos latinoamericanos se encuentran a la expectativa de los resultados a partir de las 10 de la noche de Venezuela.

"Desde el fraude, el más abierto de todos, es lo que yo llamo el malandraje. Ellos dicen: 'haremos fraude, no nos importa lo que digan en el exterior, no nos importa Naciones Unidas, no nos importa Unión Europea, no nos importa nada, nos vamos a quedar', ese es el primer escenario. El otro es la aceptación de los resultados con una transición negociada, con mucha presión internacional (...) esa transición negociada sería lo más lógico en un país decente", dijo.

Luis Fernando Nunes señaló que otro escenario consistiría en que, a pocos días de las elecciones presidenciales, el Consejo Nacional Electoral (CNE), decida retirar la candidatura de Edmundo González Urrutia, "inventando cualquier excusa". También, sostuvo, que otra posibilidad es "un autogolpe" con el apoyo de las Fuerzas Armadas. "Todo es posible", añadió.

Y como quinto escenario, afirmó, está la eventualidad de "postergar las elecciones" inventando que Guyana va a invadir Venezuela el domingo. Finalmente, el último escenario estaría en relación con la advertencia de Nicolás Maduro sobre que una victoria opositora se traduciría en un "baño de sangre".

Consecuencias del triunfo de Maduro

Luis Fernando Nunes sostuvo que un triunfo electoral de Nicolás Maduro ocasionaría que un tercio de la población de Venezuela saldría de su país, lo que ocasionaría problemas a los Estados vecinos.

"Son 21 millones de votantes de 32 millones que es la población. Imagínate un tercio de 32 millones que se vaya del país. Una locura", indicó.

Asimismo, aseguró que una victoria en las urnas para Nicolás Maduro no será aceptada por la comunidad peruana venezolana y en otras partes del mundo, así como el 60 % de los chavistas que han pedido cambios en Venezuela.

"Va a haber protestas evidentemente, no queremos baño de sangre, pero ya el miedo se fue. Estas manifestaciones que hemos visto en las últimas semanas indica que ya no hay miedo a la represión, que todas las tropelías que han puesto, quitarle la luz, cortarle los caminos, igual han llegado los mítines porque hasta el 60 % de los chavistas han pedido cambio y eso es bastante", expresó.