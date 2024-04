Guyana advierte de que "no tolerará" la anexión del Esequibo por parte de Venezuela

El Gobierno de Guyana advirtió de que "no tolerará la anexión u ocupación de ninguna parte de su territorio soberano", después de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, promulgara la 'Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba'.



Según el comunicado del Ministerio de Exteriores difundido este jueves, Guyana pone "en aviso" de su determinación a los Gobiernos de Venezuela y de los países de la Comunidad del Caribe (Caricom), de la que Georgetown forma parte.



También se lo notifica a los gobiernos de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y a los secretarios generales de las Naciones Unidas, António Guterres, y de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.



"Guyana siempre ha respetado los principios de la Carta de las Naciones Unidas, el estado de derecho y la solución pacífica de controversias", subrayó la nota.



Para Georgetown, este intento de Caracas de anexar más de dos tercios del territorio de Guyana y convertirlo en parte de Venezuela es "una flagrante violación de los principios más fundamentales del derecho internacional consagrados en la Carta de las Naciones Unidas".



La 'Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba' fue aprobada en marzo por el Parlamento, y promulgada ayer, con la intención de dar un marco legal a los planes de Caracas de anexionarse la zona bajo litigio.



Ley contradice acuerdo de Venezuela y Guyana

Exteriores señaló asimismo que la ley contradice el acuerdo que Nicolás Maduro y el presidente guyanés, Irfaan Ali, pactaron el 14 de diciembre en San Vicente y las Granadinas, de que no se amenazarían ni utilizarían la fuerza por conflictos bilaterales, como el actual sobre la soberanía del Esequibo.



La nota oficial también indicó que no han pasado desapercibidas "las declaraciones ofensivas e indignas" de Nicolás Maduro sobre Ali y que el citado acuerdo de diciembre se ve "nuevamente seriamente amenazado por las palabras y acciones" del presidente venezolano.



Nicolás Maduro aseguró ayer que Estados Unidos mantiene unas bases militares secretas en el Esequibo, del Comando Sur y de la CIA, para "preparar agresiones".



También dijo que su homólogo guyanés no gobierna su país, que está, según denunció, regido por militares estadounidenses y por la petrolera norteamericana ExxonMobil, que explota riquezas en el área en cuestión, con autorización de Georgetown.



Venezuela defiende el Acuerdo de 1966 como instrumento jurídico para resolver la disputa sobre el Esequibo, una región selvática de 160.000 kilómetros cuadrados administrada por Guyana, rica en petróleo, oro y diamantes, entre otros minerales y piedras preciosas.



Sin embargo, Guyana se basa en el laudo arbitral de 1899 y apuesta por resolver el conflicto territorial a través del proceso abierto en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

(Con información de EFE)