Venezuela: Liberan con condiciones a periodista acusado de estar vinculado a apagones

Luis Carlos Diaz fue liberado este martes tras permanecer detenido en el Sebin por más de 24 horas. | Fuente: Twitter SNTPVenezuela

El periodista hispano-venezolano Luis Carlos Díaz, detenido la tarde del lunes en Caracas en el marco de una investigación por el masivo corte eléctrico que afectó al país el pasado jueves, fue liberado este martes con medidas cautelares, informó el gremio de periodistas.



De acuerdo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP), Díaz fue imputado por "instigación a delinquir" y fue liberado bajo régimen de presentarse ante tribunales cada 8 días.



Además, se le prohibió abandonar el territorio sin autorización y no podrá declarar sobre su caso mientras dure el proceso. "El juicio sigue su curso, no puedo dar declaraciones, evidentemente (...), pero puedo seguir haciendo periodismo", confirmó el propio comunicador a su salida de tribunales.



Familiares y amigos de Díaz habían reportado su desaparición la tarde del lunes, cuando no se tuvo conocimiento de él desde las 21.00 GMT, y durante la madrugada de este martes se informó que había sido detenido.





Díaz, conocido no solo por tener varios programas de radio sino también por ofrecer información veraz en las redes sociales, fue señalado por el dirigente oficialista Diosdado Cabello -considerado número dos del chavismo- de estar detrás del supuesto "saboteo" al sistema eléctrico que dejó al país a oscuras el jueves pasado.



Cabello difundió un video de un programa de radio de Díaz en el que ofrece consejos sobre cómo mantenerse informado y al mismo tiempo informar en medio del "blackout" informativo que se produce en el marco del apagón.



Naky Soto, esposa de Díaz, denunció el allanamiento a su residencia la madrugada de este martes, mientras que el legislador opositor Miguel Pizarro dijo durante la sesión del Parlamento de este martes que la comisión de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH que está en el país exigió "acceso" al comunicador. (Con información de EFE)